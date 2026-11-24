San Juan será por primera vez sede de la asamblea anual de la Federación de Empresarios Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina (FEHGRA), que se realizará el 26 y 27 de noviembre en la provincia. La confirmación fue dada por Fabio Nievas, secretario de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de San Juan. El encuentro reunirá a representantes del sector de todo el país y se inscribe en una estrategia local para posicionar a la provincia como destino de reuniones y negocios.

Nievas precisó que participarán entre 200 y 250 empresarios, en representación de unos 55.000 establecimientos hoteleros y gastronómicos del país. Según explicó, la postulación para traer la actividad fue impulsada desde San Juan. El objetivo, agregó, es mostrar la provincia y promover inversiones, asociaciones y vínculos con proveedores locales. La elección de la sede también refuerza la articulación entre el sector privado y las estructuras de promoción turística y comercial.

Ocupación por la Fiesta Nacional del Sol

La actividad turística de estos días estuvo acompañada por la Fiesta Nacional del Sol. En la previa del evento, el sector hotelero había informado una reserva del 66% para el período del 20 al 23 de noviembre, de acuerdo con un relevamiento de la Cámara Hotelera Gastronómica provincial con datos de CAME. Ese indicador funcionó como anticipo de una mayor demanda vinculada al calendario de actividades en la provincia.

Durante los días de mayor movimiento de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el Gran San Juan llegó a una ocupación hotelera del 75%, con posibilidad de acercarse al 80% al completar los relevamientos, según informó la Cámara Hotelera Gastronómica de San Juan. El mayor flujo se concentró entre viernes y domingo. En los días hábiles asociados al FNS Forum, la demanda fue incluso superior a la del fin de semana, según el mismo relevamiento sectorial.

Nievas vinculó ese crecimiento con el interés que generan la minería y las rondas de negocios en la provincia. También señaló que el Buró de Convenciones comenzó a operar como un espacio de articulación entre el sector público y privado para atraer eventos a San Juan. En ese marco, mencionó expectativas por nuevas rutas aéreas, entre ellas una conexión entre Córdoba, San Juan y Santiago de Chile, pensada para facilitar el movimiento corporativo.

El sector hotelero mantiene, además, su reclamo por la regulación de los alquileres temporarios informales. Fabio Nievas pidió reglas de juego parejas y habilitaciones equivalentes a las que exige la hotelería tradicional. Según planteó, hace falta una legislación que ordene la actividad para evitar la competencia desleal. La discusión vuelve a poner en agenda el impacto de ese segmento sobre la oferta formal de alojamiento y sobre las condiciones de competencia en el mercado turístico provincial.