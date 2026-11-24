La Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz adhirió a un pedido episcopal para que el Senado avance antes de que el proyecto pierda estado parlamentario.

La Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan de Cuyo pidió a la comunidad sanjuanina y a los legisladores nacionales que debatan con urgencia la ley que busca regular las apuestas online y prevenir la ludopatía. El planteo se vincula con el riesgo de que el proyecto pierda estado parlamentario durante este mes de noviembre.

La Comisión adhirió a la Carta a los Senadores por Regulación de Apuestas Online, difundida el 20 de noviembre por la Comisión Episcopal de Pastoral Social Nacional. Además, convocó a los sanjuaninos a leer el documento y a sumar firmas para respaldar el pedido ante los legisladores.

El arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, sostuvo que le preocupa el crecimiento de las apuestas entre adolescentes y jóvenes. Según explicó, la ludopatía es una adicción de abordaje complejo y requiere respuesta estatal y prevención temprana.

La carta nacional recuerda que la Iglesia viene planteando este problema desde hace más de dos años. En julio de 2024 lanzó la consigna “Apostar no es un juego” y en noviembre de ese año pidió a los diputados que trataran la ley con urgencia.

Antecedentes y advertencias En febrero de 2025, la Comisión volvió a reclamar ante el Senado y advirtió sobre lo que denominó una “cultura de la timba y del azar”. En octubre de este año, la Conferencia Episcopal Argentina afirmó que “la ludopatía es un atentado contra la vida” y que, sin controles, cada celular puede convertirse en un “casino”.

El documento sostiene que los daños de las apuestas online ya se observan en las familias, las escuelas, los clubes y las comunidades. También señala que distintos estudios muestran riesgos para la salud mental, con un impacto más grave en menores y en personas en situación de vulnerabilidad.

La Comisión de San Juan pidió cuidar a las familias del endeudamiento y priorizar la salud pública por sobre los intereses económicos del negocio del juego. En paralelo, el Senado fijó una nueva fecha para debatir el proyecto antes de que venza el plazo para su aprobación, y la Iglesia reclamó que no se deje caer la ley antes del cierre de este mes.