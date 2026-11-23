A pocos días del devastador sismo de 1977, el expresidente Arturo Illia recorrió 25 de Mayo y Caucete y puso en marcha una campaña solidaria que consiguió importantes donaciones para los sanjuaninos. Dos dirigentes radicales recuerdan aquella visita y los gestos de un hombre que decidió ponerse al servicio de quienes más lo necesitaban.

Días después del terremoto que sacudió a los sanjuaninos el 23 de noviembre de 1977, Arturo Illia llegó a San Juan. El expresidente de los argentinos entre 1963-66 venía de Mendoza, e iba camino a su casa ubicada en la localidad cordobesa de Cruz del Eje.





Sin embargo al arribar a la provincia y en medio de las réplicas que seguían asustado a propios y extraños, su vocación de ponerse al servicio de los demás (algo que había hecho a lo largo de su vida, ya sea ejerciendo la medicina y en su fructífera trayectoria política), lo indujo a quedarse unos días en territorio sanjuanino para ver como ayudaba a los damnificados por el sismo.





Para llevar adelante dicha tarea le pidió ayuda a uno de sus correligionarios en la provincia, Miguel Moragues. Ambos se trasladaron a 25 de Mayo uno de los departamentos más afectados por el terremoto. Al ingresar ambos dirigentes al edificio municipal, un radical, que reconoció a un don Arturo, se asombró por la presencia del expresidente en ese lugar y en medio de dichas circunstancias.





"En ese entonces ejercía al intendencia un teniente de 23 años, que no atendía a nadie y que no sabía quien era Illia. Le pedí que nos atendiera, ya que era un expresidente de la República. Finalmente nos atendió y el doctor Illia le ofreció que yo, como conocía a muchos comerciantes, podía pedir para los damnificados pero debía ir acompañado de un militar", contó Miguel Moragues.





Luego Illia y Moragues se trasladaron a Caucete, el otro departamento afectado por el terremoto. "Cuando llegamos a la casa de Salvador Cacho Mercado, nos atendió el padre, que al ver la figura de Illia en la puerta de su hogar se quedó sin saber que hacer", continúa con su relato Moragues y añade: "Acompañado de un militar visite los negocios más importantes que había en la provincia y logramos que nos donaran para los damnificados, entre otras cosas, cinco unimog de fideos, cuatro unimog con frazadas, sábanas y colchones, y dos unimog de ropa".





"Los militares cuando llegábamos a algún negocio, decían: "Esto es por una gestión del doctor Illia", ¿Del doctor Illia?, me preguntaban. De esa manera logramos conseguir esa ayuda para los damnificados por parte de los comerciantes", expresó el dirigente radical.





Por su parte Cacho Mercado también recordó el asombro que tuvo él y su familia cuando apareció "esta figura gigantesca" por su casa en Caucete, a escasos días del terremoto que dejó a gran parte del departamento en ruinas.





"Ese día que estuvo en Caucete, visitó el Hospital en donde ofreció sus conocimientos, y en otros lugares, por la noche junto compartió una cena con un grupo de radicales", afirmó.





Mercado rememora que al pasar por la villa Dolores, Illia preguntó por el nombre de la villa, al saber como se llamaba y ver la gente en la calle, elexpresidente dijo: "Se nota que es de mucho dolor". Es una frase que nos quedó grabada a todos quiénes íbamos con él".





Illia, el presidente que subió el presupuesto de Educación; impulsó la ley de Medicamentos, que regulaba la producción, fijando límites a los precios y a la publicidad; que logró la sanción de la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que invitaba a Argentina y al Reino Unido a continuar las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas; que reglamentó la ley de Asociaciones Profesionales con el objetivo de democratizar los sindicatos; también puso su granito de arena para ayudar a los damnificados por el terremoto de 1977.











