El Ministerio de Gobierno abrió este jueves 8 de octubre la XIV Jornada de Justicia de Faltas de la República Argentina en el Auditorio del Foro de Abogados de San Juan. La actividad convocó a autoridades provinciales, judiciales, municipales y profesionales de distintas jurisdicciones. El encuentro se propuso como un espacio federal de intercambio sobre el funcionamiento de este fuero y sus desafíos actuales.

Durante la apertura participaron la ministra de Gobierno, Laura Palma; el ministro de la Corte de Justicia, Juan José Victoria; la vicepresidenta del Foro de Abogados, Gabriela Ramos Rojas; el presidente de la Federación Argentina de Justicia Municipal de Faltas, Carlos Rey; y el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos. La presencia de esos funcionarios y dirigentes institucionales marcó el perfil de una jornada orientada a la capacitación y al análisis de experiencias entre jurisdicciones. Según la organización, el objetivo es compartir criterios de trabajo y revisar problemas comunes en la aplicación de la Justicia de Faltas.

Rol institucional La ministra Laura Palma sostuvo que la Justicia de Faltas no se limita a la sanción, sino que también cumple una función de resguardo de derechos. En su exposición afirmó: “La Justicia de Faltas no solo trata de sancionar sino también de proteger los derechos de los ciudadanos”. También planteó la necesidad de acercar ese sistema a la ciudadanía para resolver conflictos y brindar respuestas que permitan “cuidar, proteger y acompañar a los vecinos”.

En la misma línea, el ministro de la Corte de Justicia, Juan José Victoria, destacó la importancia de preservar la autonomía de la Justicia Municipal de Faltas. Señaló que ese ámbito constituye el primer contacto con el vecino y permite conocer la realidad de cada comunidad. Ese enfoque remite a un debate institucional relevante para municipios y provincias, porque define cómo se organizan los procedimientos de faltas y qué margen tienen las administraciones locales para resolver infracciones y conflictos menores.

Antecedentes y agenda La vicepresidenta del Foro de Abogados, Gabriela Ramos Rojas, indicó que San Juan es sede por tercera vez de este encuentro nacional. Además, remarcó la relevancia de la capacitación y del diálogo entre profesionales. Las jornadas cuentan con aval ministerial y fueron declaradas de interés social, cultural e institucional por la Cámara de Diputados de San Juan, mediante la Resolución N.º 157-2026. Desde el año 2000, estas reuniones recorren distintas ciudades del país con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos y experiencias vinculadas con la Justicia de Faltas.

Debates y próximos tramos En la primera jornada expusieron Andrés Troche, juez de Calingasta, y Juan Pablo Mut, secretario del Juzgado de Paz de Calingasta. Su panel abordó el tratamiento de residuos, las cuestiones competenciales, la interjurisdiccionalidad en el juzgamiento, la intervención de oficio y la articulación entre organismos administrativos y municipales. Luego expuso Carlos Rolero Santurián, juez de la Cámara de Casación y Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El programa continúa con participación presencial y virtual de invitados de distintos puntos de la República Argentina, en una agenda que apunta a revisar prácticas y posibles reformas en la gestión de faltas.