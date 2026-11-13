En el marco de las acciones de preparación y prevención que lleva adelante COPRE, se brinda información para que la población pueda reconocer las alertas amarilla, naranja y roja, comprender sus alcances y tomar medidas a tiempo ante posibles fenómenos meteorológicos.

Conocer el significado de las alertas meteorológicas es una herramienta fundamental para anticiparse a situaciones de riesgo y proteger a la población. Por eso, en el marco de COPRE, Protección Civil, desarrolla acciones de información y concientización para que los sanjuaninos sepan cómo interpretar los distintos niveles de alerta y qué medidas adoptar en cada caso.

Las alertas meteorológicas se clasifican en tres niveles: amarillo, naranja y rojo. Cada uno representa un grado diferente de riesgo y permite advertir sobre la intensidad y las posibles consecuencias de los fenómenos previstos. La vía oficial de publicación de alertas se hace a través de https://sisanjuan.gob.ar/.

Alerta amarilla: estar atentos y tomar precauciones

Este nivel advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden causar daños y afectar algunas actividades cotidianas. Ante una alerta amarilla, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, tomar precauciones y prestar atención a la evolución de las condiciones climáticas.

Alerta naranja: reducir la exposición al riesgo

La alerta naranja indica que se esperan fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En estos casos, es importante evitar las actividades al aire libre, reducir los desplazamientos que no sean necesarios y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Alerta roja: priorizar la seguridad y seguir las indicaciones oficiales

Este nivel advierte sobre fenómenos meteorológicos excepcionales, con potencial para provocar emergencias o desastres. Ante una alerta roja, la recomendación es permanecer en un lugar seguro y cumplir estrictamente las indicaciones de las autoridades, incluida una eventual evacuación si la situación lo requiere.

Desde Protección Civil recuerdan que las alertas oficiales dirigidas a la población en San Juan son comunicadas por el organismo provincial. Por eso, es importante consultar siempre los canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada. La via de información oficial es https://sisanjuan.gob.ar/

Informarse, reconocer las alertas y actuar a tiempo también es prevenir. Porque ante una emergencia, estar preparados puede hacer la diferencia.