La guerra física y la ciberguerra ya no se pueden distinguir.

Por Fernando A. Ocampo Bravo - Analista Internacional

Durante décadas, películas como Terminator, Matrix y Misión Imposible, nos mostraron un futuro en el que las máquinas y tecnologías, se convierten en una amenaza para la humanidad. Pero ¿y si el verdadero peligro de la IAy las tecnologías, no fueran como nos lo contó Hollywood?.

Hoy existen sistemas capaces de tomar decisiones, ciberguerras, hackers y países descontrolados o radicalizados, ejecutan tareas independientemente y acceden a información sensible de un país en lo; “político, económico y social”. Y los riesgos ya no son solamente parte de la ciencia ficción. Hoy por hoy, desde ciberataques, hasta advertencias de los propios creadores de estas tecnologías, la inteligencia artificial y un plano paralelo virtual, plantean desafíos que todavía no sabemos cómo controlar. ¿Hollywood se equivocó o nos estaba advirtiendo?.

¿Entonces, cuáles son los cinco grupos de hackers más peligrosos del mundo?

Con la irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, muchas bandas de ciberdelincuentes han crecido.

La historia de los ataques informáticos es casi tan larga como la de Internet y las computadoras. Y aunque el número de grupos de hackers que existen en la web es innumerable, solo una pequeña parte de estos llega a catalogarse como los más peligrosos del mundo. El hackeo hace referencia a la acción de manipular los sistemas informáticos para obtener un resultado deseado. Generalmente, estos ciberdelincuentes se aprovechan de brechas de seguridad y ataques de malware muy elaborados que afectan a millones de personas y empresas.

REvil

Nació en Rusia en 2019 y tiene un modus operandi muy particular: cifra archivos e información y piratea sistemas, para luego pedir un rescate a cambio de la información bloqueada.

Su punto de mayor actividad fue 2021, cuando fue responsable del 37% de los todos los ataques de ransomware registrados ese año, según IBM Security.

Su ataque más notable fue a Kaseya, un proveedor de servicios de TI, dejando a más de un millón de clientes afectados. El grupo también ha estado involucrado en robos de planos de Apple y datos de Lady Gaga, entre otros.

DarkSide

El grupo proviene de Europa del Este y está especializado en ataques RaaS (Ransomware as a Service). Es conocido principalmente por atacar a corporaciones de alto perfil en todo el mundo con credenciales robadas y hackeo manual con herramientas de prueba.

Fue uno de los principales protagonistas de los ataques a Colonial Pipeline en 2021, que provocaron el cierre parcial de la red que suministra el 45% de la gasolina de la costa este de Estados Unidos.

Nación que ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que condujera a la detención del grupo.

Lazarus

No solo es uno de los grupos activos más peligrosos de la actualidad, sino que es de los más longevos.

Fue creado en Corea del Norte en 1998 y se considera a una agencia de guerra cibernética que forma parte de la Oficina General de Reconocimiento del ejército norcoreano.

Su ataque más famoso fue el ransomware WannaCry, que infectó a más de 200.000 ordenadores con Microsoft Windows y provocó daños por valor de 4.000 millones de dólares.

Dragonfly

Este grupo nació en 2010 en Rusia y está atribuido al Servicio Federal de Seguridad (FSB) de la nación euroasiatica.

Sus objetivos son entidades de infraestructuras en Norteamérica y Europa y lleva a cabo ataques mediante spear phishing a organizaciones de terceros que tienen niveles más bajos de seguridad de red.

Supuestamente, el grupo es responsable de llevar a cabo un ataque DDoS infectando múltiples compañías eléctricas en Ucrania con el troyano BlackEnergy, provocando un apagón que afecto a miles de ciudadanos.

Lapsus$

Se trata de un grupo que surge en Inglaterra en el año 2021 y su objetivo principal es extorsionar a organismos públicos y empresas mediante técnicas de ingeniería social.

Además es el único que utiliza Telegram para reclutar miembros y publicar información robada.

Sus ataques principales han sido contra el Ministerio de Sanidad brasileño, lo que puso en peligro la vacunación de COVID-19 de millones de personas, y también se atribuyen otras víctimas como Microsoft, Samsung, Uber, Rockstar Games, Cisco y Nvidia.

La ciberdelicuencia en el mundo.

La creciente polarización global ha generado un entorno propicio para el auge de la ciberdelincuencia. La fragmentación geopolítica, las tensiones entre países y la desconfianza en las instituciones potencian el uso del ciberespacio como un campo de batalla para ataques informáticos, fraudes y campañas de desinformación. En un mundo polarizado, la ciberdelincuencia como arma ofensiva seguirá evolucionando, con un número creciente de países y grupos afiliados lanzando ataques digitales para obtener ventajas políticas, económicas y militares.

Uno de los efectos más evidentes de esta polarización es el incremento del ciberataques convertido en arma política global. Las disputas internacionales han llevado a gobiernos a contratar expertos y hackers para lanzar ofensivas contra infraestructuras críticas de naciones rivales. Esta ciberguerra planetaria no solo compromete la seguridad energética, financiera y sanitaria, sino que también genera un clima de incertidumbre en la población. Además, las bandas de ciberdelincuentes independientes encuentran refugio en países donde las leyes son laxas o donde existe un interés en desestabilizar a sus adversarios.

Los cuatro países que usan la ciberdelincuencia como arma ofensiva.

En 2025, varios países destacan por utilizar la ciberdelincuencia como un arma ofensiva en el ámbito geopolítico y estratégico. Entre ellos destacan:

1) Rusia: Ha sido históricamente uno de los principales actores en ciberataques contra gobiernos, empresas e infraestructuras críticas de países rivales. Se ha relacionado con campañas de desinformación, ataques de ransomware y hackeos a instituciones gubernamentales, especialmente en Occidente. Su enfoque en la «guerra híbrida» incluye operaciones cibernéticas para desestabilizar a la OTAN, la Unión Europea y elecciones en distintas partes del mundo.

2) China: Es conocida por su avanzada capacidad en ciberespionaje y ataques dirigidos contra instituciones gubernamentales, tecnológicas y militares. Tiene como objetivo principal el robo de propiedad intelectual y secretos científicos, tecnológicos y empresariales, afectando principalmente a EEUU, Europa y sus competidores en Asia. Sus ciberdelincuentes suelen estar vinculados al gobierno, operando con la finalidad de obtener ventajas económicas y estratégicas.

3) Corea del Norte : Utiliza la ciberdelincuencia como una fuente de financiación de su régimen, con ataques de ransomware, robos de criptomonedas y fraude financiero. Ha sido responsable de ataques como el de Sony Pictures en 2014 y varios hackeos a bancos internacionales mediante el sistema SWIFT. Estas operaciones tienen un componente de sabotaje y espionaje militar.

4) Irán: Ha intensificado sus ataques cibernéticos en respuesta a sanciones y conflictos con Estados Unidos, Israel y otros países del Golfo. Se le atribuyen ataques contra infraestructuras petroleras, eléctricas y sistemas gubernamentales de sus adversarios. Su estrategia también incluye campañas de desinformación y ataques a empresas privadas de tecnología.

Se entiende, que Occidente y los países que abarca, también tienen departamentos completos, para contrarrestar esto.

Países emergentes en el uso de la ciberguerra

India y Pakistán han intensificado su guerra cibernética, especialmente en el contexto de sus disputas territoriales. Turquía ha aumentado su influencia en el ciberespacio, con operaciones contra grupos opositores y rivales regionales.