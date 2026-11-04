El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación anunció una nueva edición del diplomado en negocios nacionales e internacionales. También se dictará el programa Formador de Formadores en Comercio Internacional.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan anunció la segunda cohorte del “Diplomado en Gestión Estratégica de Negocios Nacionales e Internacionales” y la tercera edición del “Programa Formador de Formadores en Comercio Internacional”. La iniciativa se enmarca en las políticas públicas impulsadas por la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Comercio Exterior, con el objetivo de ampliar la formación vinculada al proceso exportador.

Según el área provincial, la propuesta busca brindar conocimientos y asistencia integral sobre exportaciones, herramientas de gestión y técnicas pedagógicas aplicadas a las Pymex —Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras—. El enfoque oficial apunta a fortalecer capacidades locales para acompañar a productores y empresas que buscan ingresar o consolidarse en mercados externos. En ese esquema, la capacitación se presenta como un instrumento de apoyo técnico para reducir barreras de entrada.

Modalidades y sedes

El diplomado se dictará en tres modalidades y en distintas instituciones de la provincia. La capacitación presencial incluirá jornadas y talleres en Institutos Superiores Técnicos de educación pública y privada, con articulación específica con el Instituto Superior Técnico Sarmiento. La modalidad híbrida se desarrollará a través del Campus Virtual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), mientras que la formación a distancia en herramientas pedagógicas estará a cargo de la Universidad Católica de Cuyo.

El cronograma semestral prevé etapas de relevamiento y visitas a los institutos antes del inicio de clases. La cursada tendrá una duración de 4 meses, comenzará en noviembre de 2026 y continuará en 2027. Las clases serán semanales, los días martes, de 20 a 22.

Inscripción y alcance

Los cupos son limitados y las inscripciones ya están habilitadas en el formulario oficial difundido por la cartera provincial. Además, el programa Formador de Formadores en Comercio Internacional apunta a generar un “efecto cascada”, según la descripción oficial, mediante la capacitación de educadores y asesores que luego transmitirán esos contenidos a un universo más amplio de productores locales.

La propuesta oficial plantea asistencia técnica en temas de aduanas, logística y costos, con la finalidad de facilitar el salto exportador de las PyMEs locales. En paralelo, el programa se presenta como una herramienta para diversificar mercados y promover productos con mayor valor agregado. De acuerdo con el anuncio, la implementación quedará atada al desarrollo del cronograma previsto y a la disponibilidad de vacantes.