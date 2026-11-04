El Centro de Formación Ambiental Anchipurac presenta desde el viernes 6 de noviembre una muestra artística dedicada a la flora y fauna de San Juan, integrada por 20 obras realizadas con técnica de óleo. La exposición permanece abierta al público en un espacio del edificio destinado a muestras temporarias. La propuesta se suma a las actividades de formación y sensibilización ambiental del centro.

La iniciativa reúne trabajos de 13 artistas que abordan distintos elementos del entorno natural a través de la pintura. Según la información difundida por Anchipurac, el objetivo es generar un espacio de encuentro entre el arte y la educación ambiental. La muestra busca acercar a los visitantes a la biodiversidad desde una mirada artística y contribuir a su valoración.

Artistas participantes

Las obras pertenecen a Stella Maris Peralta, Lorena Gilabert, Gustavo Núñez, Miguel A. Díaz Garay, Paulina Slavutky, Marta Torres, Eliana Sáez, Rosa Elena González, María Carrizo Abraham, Irma Arnáez, Ligia Rodríguez, Olga Martínez y Yanina Alday. La nómina da cuenta de una participación local concentrada en el ámbito artístico provincial. En ese marco, la exposición funciona también como una vidriera para creadores sanjuaninos vinculados con temáticas ambientales.

La muestra permanecerá disponible hasta diciembre de 2026 y podrá visitarse en los horarios de funcionamiento del centro: de lunes a viernes de 9 a 18, sábados de 10 a 18 y domingos y feriados de 15 a 18. Esa continuidad le da a la propuesta un alcance extendido en el calendario cultural y educativo de la provincia. Para el público, la referencia central es que la exhibición ya está en curso y tendrá una permanencia acotada al cierre del próximo año.