Desde este 5 de noviembre se habilita la preinscripción digital para el concurso 2026-2027. La inscripción presencial será entre el 10 y el 27 de noviembre.

El Ministerio de Educación informó que este jueves 5 de noviembre comenzará la preinscripción digital para el Concurso de Ascenso Docente 2026-2027. El trámite podrá realizarse hasta el lunes 9 de noviembre a través del botón específico en la web de Educación y constituye el primer paso obligatorio para participar de la convocatoria. Al completar esa instancia, los aspirantes obtendrán un turno para la presentación presencial de la documentación.

La segunda etapa se desarrollará entre el 10 y el 27 de noviembre ante la Junta de Clasificación Docente Rama Inicial, Primaria, Especial y Adultos. Para formalizar la inscripción, los postulantes deberán concurrir con el turno asignado y presentar DNI con fotocopia legalizada, declaración jurada de cargos y actividades en instituciones de gestión estatal y privada, y el formulario de inscripción impreso. Ese paso define la admisión administrativa al proceso.

Cronograma y evaluación

Según el cronograma establecido, la nómina provisoria de participantes habilitados se publicará los días 17 y 18 de diciembre. Luego continuarán las instancias administrativas y de evaluación previstas para el desarrollo del concurso. La convocatoria permitirá cubrir cargos de conducción y supervisión en el sistema educativo provincial, por lo que su avance incide en la cobertura de puestos jerárquicos en distintos niveles y modalidades.

Formación obligatoria

El proceso incluye un trayecto formativo obligatorio para preparar a los aspirantes en funciones directivas y de supervisión. Comenzará en febrero de 2027 y tendrá modalidad virtual y asincrónica, de acuerdo con la información oficial. Estará organizado en cuatro módulos: conocimiento del entorno virtual; gestión escolar y acompañamiento pedagógico; claves normativas de la gestión escolar; y el rol de directores y supervisores desde los enfoques actuales.

La capacitación contemplará evaluaciones, la elaboración y defensa de un trabajo integrador final y una residencia práctica en terreno. El concurso comprenderá puestos de Supervisión General, Supervisión Escolar y Supervisión de Especialidades, además de cargos directivos y vice directivos de los niveles Inicial, Primario y Especial, de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y de la Biblioteca del Magisterio.

La instrumentación del proceso quedó formalizada mediante el decreto reglamentario publicado en el Boletín Oficial y la Resolución Ministerial N.º 21089-ME-2026. Según la comunicación oficial, se trata de una instancia que se retoma después de más de diez años sin concursos de ascenso de estas características, y que habilitará el acceso a cargos jerárquicos mediante un sistema de antecedentes, formación y oposición.