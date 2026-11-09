En el marco del segundo día de su histórica visita a la Argentina, el Papa León XIV incluyó en el inicio de su agenda un gesto de profundo valor simbólico y pastoral: la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole. La jornada proseguirá a las 11:30 horas con la esperada primera misa en suelo nacional, un acontecimiento de fe que los sanjuaninos podrán seguir en directo a través de todas las plataformas del Grupo Telesol, la señal radial de Mil20 y sus redes sociales.
Pero, ¿qué representa esta institución eclesiástica que el Santo Padre eligió como una de sus primeras paradas?
Un hogar de contención y amor al prójimo
El Pequeño Cottolengo Don Orione es una obra católica de asistencia integral y caridad —dirigida por la congregación religiosa Pequeña Obra de la Divina Providencia— destinada a brindar hogar, salud, educación y amparo a personas con discapacidades intelectuales, motoras y múltiples severas. Gran parte de quienes allí residen son personas en situación de extrema vulnerabilidad, abandono o que carecen de un entorno familiar que pueda contenerlas.
La institución se erige bajo pilares fundamentales que marcan su identidad:
Origen e inspiración: Fue concebido por el sacerdote italiano San Luis Orione, cuya labor pionera buscó crear un espacio de acogida plena frente a lo que la Iglesia denomina la «cultura del descarte».
El predio de Claypole: Ubicado en la Provincia de Buenos Aires, es el centro más grande del país. Se extiende sobre unas 50 hectáreas organizadas como una pequeña villa o comunidad, donde los residentes conviven en casas adaptadas que imitan la dinámica y el calor de un hogar familiar.
Atención interdisciplinaria las 24 horas: El Cottolengo garantiza asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y de enfermería de manera permanente. Asimismo, cuenta con centros de día y desarrolla talleres de laborterapia, arte, música, deportes y formación laboral adaptada.
Sustento solidario: Su funcionamiento diario se sostiene gracias al aporte de la comunidad, donaciones particulares, socios y el trabajo desinteresado de voluntarios.
Santuario espiritual: En la capilla del Cottolengo de Claypole se custodia una reliquia de enorme valor de fe: el corazón incorrupto de San Luis Orione.