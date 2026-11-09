Emblema de la caridad y respuesta concreta a la «cultura del descarte», la institución recibe al Pontífice previo a la misa de las 11:30, que transmitirá en vivo el multimedio Telesol y Radio Mil20.

En el marco del segundo día de su histórica visita a la Argentina, el Papa León XIV incluyó en el inicio de su agenda un gesto de profundo valor simbólico y pastoral: la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole. La jornada proseguirá a las 11:30 horas con la esperada primera misa en suelo nacional, un acontecimiento de fe que los sanjuaninos podrán seguir en directo a través de todas las plataformas del Grupo Telesol, la señal radial de Mil20 y sus redes sociales.

Pero, ¿qué representa esta institución eclesiástica que el Santo Padre eligió como una de sus primeras paradas?

Un hogar de contención y amor al prójimo

El Pequeño Cottolengo Don Orione es una obra católica de asistencia integral y caridad —dirigida por la congregación religiosa Pequeña Obra de la Divina Providencia— destinada a brindar hogar, salud, educación y amparo a personas con discapacidades intelectuales, motoras y múltiples severas. Gran parte de quienes allí residen son personas en situación de extrema vulnerabilidad, abandono o que carecen de un entorno familiar que pueda contenerlas.

La institución se erige bajo pilares fundamentales que marcan su identidad: