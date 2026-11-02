Por primera vez, San Juan será sede del Foro Federal de Política Exterior, una actividad promovida por la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior (REDAPPE) con apoyo institucional del Ministerio de Gobierno. La octava edición se realizará el martes 10 de noviembre, desde las 16, en la Sala de Vicegobernadores-Histórico de la Legislatura provincial. El encuentro reunirá a profesionales, docentes y estudiantes para debatir sobre el vínculo entre la política exterior, el desarrollo provincial y la inserción internacional de la provincia.

Minerales críticos

El programa prevé dos paneles temáticos. El primero, titulado “Minerales Críticos y la Transformación del Orden Internacional”, abordará el peso estratégico de esos recursos en un escenario atravesado por la transición energética y tecnológica. Según la convocatoria, el debate pondrá en perspectiva el potencial minero de San Juan y la demanda internacional de minerales críticos, además de analizar cómo los cambios en el orden mundial impactan en las provincias y en la política exterior argentina. En ese tramo expondrán Stella Juste, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Jujuy, y Romina Gómez, directora de Técnica Geológica Minera del Ministerio de Minería de San Juan.

Relaciones Internacionales

El segundo panel, “Repensando a las Relaciones Internacionales desde una Mirada Integral”, estará orientado a los desafíos y oportunidades de la disciplina en la provincia. La propuesta busca reconocer el aporte de los profesionales del área al desarrollo local y a la vinculación de San Juan con el escenario internacional. Participarán Martina Carabajal, estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Cuyo; Jessica Flores, licenciada en Relaciones Internacionales y coordinadora de esa carrera en la Universidad de Congreso; Melisa Monla, directora de Integración y Desarrollo Regional; y Pablo Montaño, licenciado en Ciencias Políticas, docente e investigador de la Universidad Nacional de San Juan.

El cronograma prevé acreditaciones a las 16, acto de apertura a las 16:30, primer panel a las 17 y segundo panel a las 18. A las 19 está previsto el fin de las exposiciones, un coffee break y espacio de networking entre participantes, mientras que el cierre de la jornada será a las 19:40. La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, profesionales de las Relaciones Internacionales y personas interesadas en la política exterior, la minería y la proyección internacional de las provincias.

La inscripción se realiza mediante un formulario online difundido por la organización. El encuentro se presenta como una instancia para incorporar una mirada federal al debate sobre recursos estratégicos y abrir un espacio de diálogo sobre oportunidades de desarrollo y participación internacional desde San Juan.