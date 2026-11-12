Este jueves 12 de noviembre, cinco mutuales de la provincia recibieron equipamiento para fortalecer su funcionamiento institucional y otras nueve entidades accedieron a montos para reformas edilicias o mejoras de instalaciones. La entrega se realizó en el marco del programa Fondo Solidario, impulsado por la Dirección de Asociativismo. La asistencia alcanzó a entidades con matrícula provincial y nacional vigente, requisito central para acceder a los aportes.

En el primer grupo, la subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo, y la directora de Asociativismo, Luciana Mestre, entregaron equipamiento a la Mutual Familiar del Nuevo Cuyo, la Asociación Mutual de Empleados de CIMAC, la Asociación Mutual Asistencia Familiar, la Asociación Mutual del Grupo San Ramón y la Asociación Mutual Empleados de la Salud. Según la información oficial, en la mayoría de los casos se trató de computadoras solicitadas por las propias entidades. El objetivo fue reforzar tareas administrativas y de prestación de servicios.

Infraestructura y regularización En la línea destinada a infraestructura recibieron asistencia la Asociación Mutual del Personal de la Universidad Nacional de San Juan, la Mutual Kutumpa, la Sociedad Española de Socorros Mutuos, la Mutual del Personal del Banco de la Nación Argentina, la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Instrucción y Deportes Ausonia, el Centro Mutual de Suboficiales Retirados de las Fuerzas Armadas de la Nación, la Asociación Mutual Empleados de Comercio, la Sociedad de Socorros Mutuos Obreros del Porvenir y la Asociación Mutual de Docentes Asociados Provinciales. El programa contempla tres líneas de apoyo financiero no reembolsable: producción y equipamiento, infraestructura y acompañamiento contable. En este último caso, el monto máximo previsto es de $1.000.000 para regularización de la situación contable.

Marco del programa Fondo Solidario fue lanzado en 2025 desde la Dirección de Asociativismo y esta fue la primera vez que se concretó la asistencia. La línea de producción y equipamiento permite compra, reparación o adquisición de maquinarias, herramientas o insumos, con un tope de $5.000.000. La línea de infraestructura financia hasta $10.000.000 para mejoras edilicias o construcción de nuevos espacios, siempre que la entidad acredite la propiedad del inmueble. Para acceder, las mutuales debían presentar un proyecto explicativo de la línea solicitada.

Las entidades beneficiarias son asociaciones sin fines de lucro basadas en principios de solidaridad y bienestar material y espiritual de sus integrantes. Según la definición incluida en la convocatoria, prestan servicios para resolver problemas comunes de sus miembros y se sostienen a partir de la colaboración de los asociados. El requisito de inscripción provincial y matrícula nacional vigente ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) funcionó como condición de admisibilidad. Esa exigencia delimita qué organizaciones pueden acceder a los fondos y ordena el universo institucional alcanzado por la medida.

Reconocimiento y nueva matrícula En el mismo acto se reconoció a una veintena de entidades por su labor mutualista durante el año y se otorgó la matrícula a la Mutual de los Trabajadores del Gran San Juan. La entidad está integrada por trabajadores autogestionados e informales, incluidos monotributistas y emprendedores de Rawson. Según la información oficial, obtuvo la matrícula N° 167/SJ después de su asamblea constitutiva del 20 de agosto, una instancia previa de formación y capacitación de su equipo técnico y administrativo y varios meses de revisión ante el INAES. Con esa autorización, quedó habilitada para brindar servicios funerarios, recreación y deportes, proveeduría, asistencia farmacéutica, educación, salud, turismo, vivienda y subsidios por nacimiento y fallecimiento.