Lucas Trejo contó que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo lo asistieron después de perder a su familia en los sismos de junio. El jugador relató que recibió ayuda material y acompañamiento en medio del duelo.

El futbolista argentino Lucas Trejo relató que Lionel Messi le envió ropa y zapatillas propias después de la tragedia que atravesó en Venezuela, donde perdió a su esposa y a sus dos hijos en los terremotos de junio pasado. El testimonio fue dado en una entrevista con Radio La Red y se conoció a cuatro meses de los sismos. Trejo explicó que también recibió asistencia de Antonela Roccuzzo, a través de su fundación, cuando todavía permanecía entre escombros buscando a sus familiares. El caso expone el impacto personal de la catástrofe y la red de ayuda que recibió en ese período.

En su relato, el exjugador de Instituto de Córdoba describió que pasó tres días junto a otras personas en condiciones extremas, con temperaturas cercanas a los 40 grados y sin electricidad, alimentos ni agua suficiente. Dijo que eran “un grupo de aproximadamente entre 15 y 30 personas” y que la primera ayuda llegó a través de Roccuzzo. Según detalló, la fundación hizo llegar insumos para organizar un campamento, con alimentos, bebidas, conexión a internet y elementos para armar una carpa. Trejo afirmó: “Realmente se hizo muy presente y es algo que yo no me voy a olvidar nunca”.

La ayuda posterior Cuando regresó a Córdoba, Trejo recibió dos valijas que le acercó Bochi Hoyos, hijo de Guillermo Hoyos, quien había estado vinculado al Inter Miami. Una de esas valijas había sido preparada por trabajadores del club estadounidense, que reunieron ropa y dinero para asistirlo tras la pérdida de sus pertenencias. La otra llevaba un remitente especial: Messi. El futbolista contó que contenía “ropa de él, zapatillas de él” y que el envío se produjo mientras el capitán argentino estaba disputando el Mundial.

El impacto personal Trejo identificó a su esposa, Yanina Maranella, y a sus hijos Aarón y Ainhoa como las víctimas fatales de la tragedia. A partir de ese hecho, dijo que perdió las ganas de jugar y que el fútbol dejó de ocupar un lugar prioritario en su vida profesional. “Sin mi familia no vale la pena volver al fútbol. Seguir jugando no está en mis prioridades, perdí totalmente las ganas”, expresó. También señaló que encontró en la fe y en el acompañamiento de personas cercanas una forma de atravesar el duelo.

Un respaldo que siguió después El exfutbolista valoró que la ayuda no se limitara a mensajes de condolencia. “Muchos te mandan condolencias o un mensaje de ánimo, pero pocos hacen algo. Es asombrosa la calidad humana que hay en ese club”, sostuvo al referirse al entorno del Inter Miami. Su testimonio dejó constancia de un acompañamiento material y humano que, según dijo, se mantuvo en los días más difíciles y después de regresar a la Argentina. Por el momento, no se informó de nuevas declaraciones oficiales ni de otros pasos vinculados al caso.