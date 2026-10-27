El Ministerio de Educación de San Juan inició la Semana de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos con una agenda de actividades orientada a visibilizar el trabajo de las instituciones y las oportunidades de formación de esa modalidad. La propuesta se desarrolla bajo el lema “El saber no tiene edad, el futuro no tiene límites” y reúne acciones en distintos puntos de la provincia. La apertura incluyó un acto y la presentación de la obra teatral La tierra que lo parió, en el Teatro Municipal de Capital.

Durante la ceremonia se realizaron reconocimientos a autoridades, personal jubilado y docentes, entre ellos integrantes de dos CENS de Calingasta por el diseño, la idea y la edición de Noctámbulos, presentada como la primera revista digital e impresa de la comunidad educativa. Esa publicación había sido presentada en el Primer Encuentro Departamental de Jóvenes y Adultos 2026, realizado en Barreal el 19 de octubre. El reconocimiento se inscribe en una política de visibilización de producciones escolares y de trayectorias educativas de la modalidad.

Agenda de actividades La programación continúa este martes y miércoles con muestras de proyectos educativos, de 8 a 12, en el salón de usos múltiples de la EPET Nº 5. Allí se compartirán experiencias y producciones desarrolladas por estudiantes y docentes de la modalidad. También se prevén instancias de formación sobre diseño curricular modular y aplicación de RAS, sigla que refiere a herramientas vinculadas con la organización y el desarrollo de las propuestas educativas. La propuesta combina exhibición de trabajos, capacitación docente y difusión institucional.

Para este miércoles está prevista, además, una misa de acción de gracias en la parroquia de Santa Lucía, a las 20. La semana finalizará el viernes con un acto de cierre. En paralelo, la iniciativa incorpora una reflexión sobre el legado de Domingo Faustino Sarmiento y su concepción de la educación como herramienta para ampliar oportunidades. Ese enfoque se vincula con una modalidad que acompaña a jóvenes y adultos que regresan a las aulas, en muchos casos después de varios años.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, sostuvo que “cada joven y adulto que estudia o vuelve a estudiar demuestra que siempre hay una oportunidad para aprender y abrir nuevos caminos. Terminar la escuela, adquirir nuevos conocimientos y proyectar un futuro diferente tiene un impacto en la vida de las personas y sus familias”. La propuesta comprende el sistema formal, en los niveles Primario y Secundario de gestión estatal y privada, y alternativas de educación no formal, entre ellas PropAA y el Plan FINES. El cronograma seguirá hasta el viernes, con actividades abiertas en función de la agenda oficial difundida por la cartera educativa.