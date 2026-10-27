La Dirección de Asesoramiento Previsional del Ministerio de Gobierno informó que entre enero y octubre de 2026 acompañó el inicio de 1.654 gestiones previsionales en San Juan. El dato surge del registro oficial del organismo y se vincula con la orientación a personas que buscan acceder a una jubilación o completar años de aportes. La dependencia también contabilizó 5.401 consultas en ese período.

Canales de atención Según el informe oficial, las consultas se distribuyeron en 2.282 presenciales, 2.386 por WhatsApp y 733 telefónicas. La cartera provincial señaló que la atención apunta a informar sobre requisitos y alternativas para regularizar aportes, un paso previo para definir si corresponde iniciar un trámite jubilatorio. En ese esquema, la oficina funciona como ventanilla de orientación administrativa para quienes necesitan reunir documentación o verificar su situación previsional.

Dónde se atiende La Dirección funciona en Paula Albarracín de Sarmiento 134 norte, en Casa de Gobierno, Pabellón N° 5, de lunes a viernes de 7:30 a 14:00. Para realizar consultas presenciales, el organismo indicó que se debe concurrir con DNI, clave de seguridad social de ANSES y clave fiscal de ARCA. Esa documentación permite verificar identidad y acceder a los sistemas de información necesarios para revisar aportes y antecedentes previsionales.

Vías remotas Además de la atención presencial, el Ministerio de Gobierno habilitó el canal de WhatsApp 264 454-71782, los teléfonos 429-6234 y 429-6247, la línea gratuita 0800-222-5824 y el correo [email protected]. La disponibilidad de esos medios busca sostener el seguimiento de consultas sin necesidad de traslado a la sede administrativa. El volumen de gestiones informado por la provincia permite dimensionar la demanda de orientación previsional en el tramo final de 2026.