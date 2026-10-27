La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable trasladará el quirófano móvil de esterilización de mascotas a un nuevo punto del departamento Angaco. El servicio comenzará a funcionar el jueves 29 de octubre en la plazoleta Lola Guerrero de Gallardo, en el barrio Conjunto III El Alamito, en la intersección de San Isidro y Divisoria. La atención estará disponible para perros y gatos y se realizará con turno previo. El dispositivo apunta a ampliar el acceso territorial a una prestación sanitaria básica para animales de compañía.

La atención será los jueves y viernes, de 8 a 11. Quienes necesiten un turno deberán solicitarlo telefónicamente al 4305937, de 8 a 12. Ese esquema organiza la demanda y permite ordenar la prestación en un servicio móvil, que se desplaza por distintos barrios según la programación oficial. La operatoria también reduce la necesidad de traslado de los vecinos hacia otros puntos del departamento o de la provincia.

Según la dependencia provincial, la iniciativa busca facilitar el acceso de las familias a la esterilización de perros y gatos. La práctica forma parte de las políticas de tenencia responsable, ya que contribuye a prevenir camadas no planificadas y a ordenar la población animal. En ese marco, el servicio móvil se presenta como una herramienta de alcance barrial para una demanda sostenida en los centros urbanos y periféricos.

El traslado del quirófano integra las acciones de la cartera ambiental orientadas al cuidado animal y al acercamiento de servicios a la comunidad sanjuanina. La Secretaría informó además que el segundo quirófano continúa funcionando en el Parque de Rivadavia, en la intersección de La Estación y Santo Domingo. Allí también se pueden consultar días y horarios disponibles y gestionar turnos. La continuidad de ambos dispositivos define la cobertura vigente mientras se mantiene el esquema de atención por agenda previa.