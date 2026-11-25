El Ministerio de Educación y la UNSJ pusieron en marcha el proyecto “Cielo para las infancias”. Los equipos podrán usarse también en otras escuelas y comunidades de cada departamento.

El Ministerio de Educación entregó 18 telescopios a escuelas de 18 departamentos de San Juan, en un acto realizado en la Plaza Seca del Centro Cívico. La iniciativa se enmarca en el Proyecto Federal de Innovación “Cielo para las infancias”, desarrollado junto a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

La actividad fue encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y contó con la participación del decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, Jorge Castro; la directora del proyecto, Natalia Núñez; además de autoridades de ambas instituciones, supervisoras, directivos, docentes y estudiantes. La entrega apunta a incorporar observación directa y experimentación en las prácticas escolares vinculadas con ciencias naturales y astronomía.

Alcance pedagógico La propuesta prevé que los equipos permitan explorar el cielo, reconocer cuerpos celestes y generar experiencias de aprendizaje en las aulas. Según lo expuesto durante la actividad, la iniciativa también contempla instancias de formación para docentes y el registro de las observaciones que realicen los estudiantes. De ese modo, el uso de los instrumentos no quedará restringido a una demostración puntual, sino integrado a un trabajo educativo más amplio.

Fuentes sostuvo que la articulación con la universidad forma parte del camino impulsado por el Gobierno provincial y afirmó: “Llevar estos telescopios a las escuelas es una gran oportunidad para nuestros estudiantes. Son herramientas que abren puertas, despiertan curiosidad y permiten descubrir nuevos caminos. Quizás para algunos chicos esta experiencia sea también el primer paso para estudiar Astronomía. Agradecemos a la UNSJ por esta posibilidad. Seguimos trabajando por el San Juan del futuro”. La declaración ubica la entrega dentro de una política de cooperación institucional entre la cartera educativa y la casa de estudios.

Uso compartido Núñez explicó que las escuelas receptoras fueron denominadas “Escuelas Pulsar”, con el objetivo de que los telescopios no queden limitados a una sola institución. Según indicó, también podrán ser utilizados por otras escuelas del departamento y por sus comunidades. Los equipos entregados son telescopios reflectores con objetivo de 76 milímetros de diámetro, distancia focal de 900 milímetros, tres oculares, buscador 5x24 y trípode de aluminio con montura ecuatorial, entre otras características técnicas.

Después de la entrega, especialistas instalaron uno de los telescopios en la Plaza Seca y los estudiantes realizaron sus primeras observaciones del cielo. La continuidad del programa dependerá de la capacitación docente y de la organización del uso compartido de los equipos en cada departamento.