En Argentina se registraron 251 femicidios, 11 transfemicidios y 30 femicidios vinculados entre el 25 de noviembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2026, según el relevamiento del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro. Como consecuencia de esos crímenes, 332 hijos e hijas quedaron sin sus madres, y 189 de ellos son menores de edad. El informe aporta una radiografía anual de la violencia de género y de sus efectos sobre niñas, niños y adolescentes.

Antecedentes y medidas El registro indica que 31 víctimas habían denunciado previamente a sus agresores y que, en 16 de esos casos, existían medidas cautelares vigentes. Además, 12 de los perpetradores pertenecían o habían integrado fuerzas de seguridad, mientras que 45 se suicidaron después de cometer los crímenes. Esos datos muestran que una parte de los hechos ocurrió pese a denuncias previas y mecanismos judiciales de resguardo. El informe no detalla en este tramo el resultado de esos expedientes ni el estado procesal de cada caso.

Vínculos y escenarios En la mayoría de los casos, el agresor era una pareja actual: el relevamiento contabilizó 112 hechos con ese vínculo. Luego figuran 35 femicidios cometidos por exparejas, 34 por conocidos o vecinos, 17 por otros familiares, 15 por hijos o hijastros y 8 por padres o padrastros. En 41 episodios no pudo establecerse un vínculo aparente. En cuanto al lugar de los asesinatos, 87 ocurrieron en viviendas compartidas con el agresor y 80 en las casas de las propias víctimas, lo que ubica la mayor parte de los hechos en entornos de convivencia o en espacios domésticos.

Modalidades y edades Las armas de fuego fueron el método más utilizado, con 74 casos, seguidas por armas blancas, con 60, golpizas (38), estrangulamientos (18), ahorcamientos (16) y asfixias (12). También se registraron 11 mujeres quemadas. El grupo etario más afectado fue el de mujeres de entre 31 y 50 años, con 120 víctimas. El informe sumó 65 casos entre 19 y 30 años, 37 entre 51 y 65, además de 3 bebés de hasta un año, 6 niñas de entre 2 y 12 años y 12 adolescentes de entre 13 y 18.

Distribución territorial La provincia de Buenos Aires encabezó el registro con 86 femicidios, seguida por Santa Fe con 42, Salta con 17, Córdoba con 16, Tucumán con 15 y Santiago del Estero con 13. Al medir la incidencia sobre la población femenina, Santiago del Estero presentó la tasa más alta, con 1,23 femicidios cada 100.000 mujeres. Detrás quedaron Santa Fe y Salta, ambas con 1,18, Santa Cruz con 0,89 y Tucumán con 0,87. El informe deja como dato de seguimiento la persistencia de casos con denuncias previas y medidas cautelares, un punto central para evaluar la respuesta institucional en los próximos relevamientos.