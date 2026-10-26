La astrología señala a cinco signos por su fidelidad, atención y estabilidad emocional en los vínculos. El listado se apoya en rasgos atribuidos a cada uno.

La astrología vuelve a ubicar a los vínculos afectivos en el centro y enumera cinco signos del zodíaco que, según esa tradición, reúnen rasgos considerados favorables para sostener una pareja sólida. El criterio que organiza el listado combina fidelidad, capacidad de escucha y atención cotidiana. En esa clasificación aparecen Tauro, Cáncer, Capricornio, Escorpio y Leo.

Tauro figura como el signo asociado con la estabilidad y la confiabilidad. El texto lo describe como paciente, leal y afectivo en los detalles cotidianos, con preferencia por las acciones concretas antes que por las promesas. También le atribuye una búsqueda de seguridad, contención y un vínculo serio y duradero.

Cáncer aparece definido como el más dulce del horóscopo y como un signo que coloca a la pareja en primer lugar. Según la descripción difundida, su empatía y sensibilidad lo llevan a cuidar al otro, recordar fechas importantes y sostener el sentimiento de ser amado. El material agrega que, para este signo, el hogar se vincula directamente con la pareja.

Capricornio es presentado como un signo que puede parecer distante al comienzo, pero que una vez enamorado muestra fidelidad prolongada. La nota lo define como un compañero serio, responsable y orientado a construir un futuro en común. También le adjudica una conducta de apoyo sostenido para que la otra persona alcance sus metas.

Escorpio y Leo completan la lista con perfiles distintos. A Escorpio se lo describe como intenso, pasional y leal, con una forma de amar profunda y protectora, mientras que Leo aparece como un novio generoso, divertido y muy protector, que disfruta hacer sentir bien a su pareja. En ambos casos, el rasgo central que destaca el texto es la intensidad con la que sostienen el vínculo.