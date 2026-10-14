La eventual suspensión del viaje del papa León XIV no deroga por sí sola el esquema de feriados previsto para noviembre. Cualquier cambio requiere una nueva decisión del Poder Ejecutivo.

La reciente operación a la que fue sometido el papa León XIV en Roma abrió una incógnita sobre el esquema de feriados previsto para noviembre en la Argentina. Según el material informado, la visita papal sigue en agenda, pero su realización dependerá de la evolución de su salud y de las recomendaciones médicas.

El Gobierno de Javier Milei había dispuesto, mediante el DNU 1103/2026, un calendario excepcional para facilitar la movilidad de asistentes, las operaciones de seguridad y las celebraciones religiosas. Ese esquema incluye el 9, 10 y 11 de noviembre con distintos alcances territoriales, y por ahora mantiene su vigencia mientras no exista una modificación oficial.

Alcance del esquema El lunes 9 de noviembre fue previsto como feriado nacional en todo el territorio argentino. El martes 10 alcanzaría a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 regiría en la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con la ceremonia prevista en la Basílica de Luján. El decreto también contempla la creación de una Unidad Ejecutiva Especial Temporal dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Efectos laborales La Ley de Contrato de Trabajo establece que, durante los feriados nacionales, rigen las normas del descanso dominical. Si un trabajador presta servicios en esa jornada, corresponde la remuneración prevista en el artículo 166, que en términos generales equivale al pago normal más una suma igual. En el caso del 9 de noviembre, esa regla quedaría comprendida por tratarse de un feriado nacional; para el 10 y el 11, la aplicación dependerá del alcance territorial y del régimen jurídico correspondiente.

Qué pasa si cambia la visita Desde el punto de vista jurídico, una eventual suspensión del viaje papal no deroga automáticamente los feriados. Si el DNU 1103/2026 está publicado y vigente, hace falta una nueva decisión normativa del Poder Ejecutivo para dejar sin efecto o modificar las fechas. Por esa razón, mientras no haya una comunicación oficial en sentido contrario, empresas y trabajadores deben considerar el calendario vigente.

Turismo y consumos La posible modificación también impacta en pasajes, hoteles y otras contrataciones realizadas en función de esos días libres. La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor no prevé una devolución automática del 100% por el solo hecho de que cambie el feriado, y cada caso depende de las condiciones pactadas, del tipo de servicio y de las cláusulas de cancelación. En ese marco, quienes ya hayan reservado viajes o alojamiento deberán revisar comprobantes, condiciones de compra y eventuales canales de reclamo ante modificaciones o incumplimientos.