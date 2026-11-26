Una política pública del Gobierno de San Juan fue seleccionada para integrar el VIII Congreso Internacional GEITEC 2026, realizado en noviembre de 2026 en Panamá. El encuentro reúne experiencias sobre gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. La iniciativa reconocida es CONCERTAR INNOVACIÓN, y el trabajo académico que la analiza pasará a la Memoria Digital del congreso.

El programa depende del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y se ejecuta a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Dirección de Transferencia e Innovación. Según el texto oficial, la selección constituye un reconocimiento a una experiencia de política pública diseñada en la provincia para fortalecer la articulación entre el conocimiento y la producción. En ese marco, la propuesta queda proyectada en un ámbito internacional de difusión e intercambio de experiencias.

Diseño institucional La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación está encabezada por Germán Von Euw, y la Dirección de Transferencia e Innovación, por Carlos Gallardo. Ambas áreas llevaron adelante el diseño e implementación del instrumento orientado a promover la transferencia tecnológica, la innovación aplicada y una mayor articulación entre el sistema científico-tecnológico y las actividades productivas. La agenda responde, según la comunicación difundida, a la decisión del gobernador Marcelo Orrego y del ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández.

Herramienta vigente CONCERTAR INNOVACIÓN fue lanzado en junio de 2026 y tiene como herramienta principal a CONCERTAR I+D+i, una plataforma digital pública de vinculación, innovación abierta y transferencia tecnológica. El sistema busca conectar necesidades tecnológicas de empresas y organizaciones con capacidades de investigadores, profesionales, universidades, centros tecnológicos y empresas especializadas. Según la descripción oficial, la finalidad es generar soluciones concretas a problemas productivos y canalizar proyectos colaborativos de investigación, desarrollo e innovación.

La plataforma permite que las organizaciones publiquen sus desafíos tecnológicos y que los potenciales proveedores presenten propuestas de solución. El proceso contempla instancias de vinculación y concertación, y luego una etapa de evaluación y eventual financiamiento. En la práctica, el esquema apunta a ordenar la demanda privada y pública de innovación con la oferta técnica disponible en la provincia. El reconocimiento internacional llega mientras la herramienta sigue operativa y disponible para nuevos usuarios.

Antecedentes y proyección Desde 2023, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsó otros instrumentos, entre ellos Innovación con Impacto, Sembrar Ciencia, Apoyarnos en la Ciencia, Innovación Productiva y acciones de fortalecimiento de la Economía del Conocimiento. La comunicación oficial sostiene que esas iniciativas abarcaron desde la cultura científica y la investigación aplicada hasta la innovación empresarial y el desarrollo de empresas tecnológicas. En ese marco, la selección de CONCERTAR INNOVACIÓN funciona como antecedente para medir la continuidad de esa política en los próximos meses.

La plataforma puede consultarse en https://cecisanjuan.gob.ar/concertar-idi. El dato relevante para seguir es la evolución de su uso y de los proyectos que eventualmente accedan a evaluación y financiamiento bajo este esquema provincial.