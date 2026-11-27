La Secretaría de Ambiente concluyó el programa 2026 con una feria de proyectos y reconocimiento a docentes y estudiantes. La convocatoria para 2027 quedó abierta como continuidad.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable cerró las actividades de los Clubes Ambientales Escolares 2026 con un acto de reconocimiento a docentes y estudiantes y una muestra de los proyectos desarrollados en establecimientos de distintos puntos de la provincia. La iniciativa reunió a 400 instituciones educativas inscriptas durante el ciclo lectivo y se presentó como una herramienta de educación ambiental aplicada al trabajo escolar.

El programa fue impulsado a través del Centro de Formación Ambiental Anchipurac y el área de Educación Ambiental, en articulación con el Ministerio de Educación. Según la información oficial, las propuestas se vincularon con las particularidades de cada territorio y buscaron incorporar la dimensión ambiental a las experiencias de enseñanza y aprendizaje. La jornada incluyó además la entrega de certificados a las delegaciones participantes.

Reconocimiento institucional El acto estuvo encabezado por el secretario de Ambiente, Federico Ríos, y la directora de Anchipurac, Jenifer Tudela. También participó el coro Arturo Beruti, que interpretó parte de su repertorio durante la actividad. La presencia de autoridades y de representantes escolares formó parte del cierre formal de una edición que combinó exposición pública y balance del trabajo realizado.

La jornada incluyó una feria de proyectos en la que estudiantes presentaron producciones y explicaron las iniciativas trabajadas en sus escuelas. Entre las instituciones expuestas se mencionaron la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano, Clara Rosa Cortínez, Dr. Pablo Antonio Ramella, la Escuela de Educación Especial Dr. Otoniel Fernández, República Oriental del Uruguay y Luis Vernet. Ese espacio permitió mostrar experiencias concretas y ordenar un intercambio entre comunidades educativas.

Continuidad prevista El cierre de esta edición dejó abierta la proyección para el próximo ciclo lectivo. La convocatoria a los Clubes Ambientales Escolares 2027 buscará sostener los proyectos iniciados e impulsar nuevas propuestas dentro del esquema de trabajo con estudiantes y docentes. La variable a seguir será la inscripción y el alcance que alcance la próxima edición del programa provincial.