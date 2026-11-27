La propuesta gratuita está destinada a chicos de 8 a 13 años y se dictará en el Dique Punta Negra. Incluye remo, vela y natación, con cupos que se completan por formulario digital.

La Dirección de Deportes Náuticos y en Contacto con la Naturaleza de la Secretaría de Deporte de San Juan habilitó las preinscripciones para una nueva temporada de la Escuelita de Deportes en la Naturaleza, una propuesta gratuita orientada a chicos y chicas de 8 a 13 años. La iniciativa incluye formación inicial en remo, vela y natación, y se desarrollará durante el verano en el Dique Punta Negra. La apertura de inscripciones marca el inicio de una agenda deportiva estacional que combina enseñanza, recreación y uso de infraestructura pública.

La actividad está prevista con encuentros jueves, viernes y sábados durante las vacaciones de verano, según informó el área provincial. Fuera de ese período, las clases se realizarán los sábados e incorporarán otras prácticas vinculadas con la naturaleza, como trekking y senderismo. Esa continuidad extiende la propuesta más allá del receso escolar y la convierte en una oferta anual de formación deportiva y contacto con el entorno natural.

Inscripción y organización

Las familias interesadas deben completar un formulario digital para quedar registradas en la preinscripción. Una vez enviado ese formulario, los inscriptos serán incorporados a un grupo de WhatsApp, desde el cual recibirán información sobre días, horarios y demás detalles operativos para el inicio de las clases. La Secretaría de Deporte indicó que las preinscripciones permanecerán abiertas hasta mediados de diciembre.

Alcance de la propuesta

El programa se presenta como una herramienta de acceso gratuito al deporte para la franja infantil y preadolescente, con actividades que requieren infraestructura específica y supervisión técnica. En ese marco, el Gobierno de San Juan sostiene la oferta en un espacio de uso recreativo y deportivo como el Dique Punta Negra. La continuidad de la iniciativa también permite ordenar la demanda estacional y anticipar la conformación de grupos para el verano.

La información oficial no precisó la cantidad de cupos disponibles ni el cronograma completo de cada grupo. Sí confirmó que la preinscripción ya está habilitada y que la comunicación posterior con las familias se canalizará por vía digital. El formulario de inscripción es el primer paso para acceder a las actividades, cuya puesta en marcha dependerá del cierre del período de registro y de la organización de los grupos participantes.