La Santa Sede confirmó que la cirugía se hizo según lo previsto en el Gemelli. La recuperación será seguida de cerca por la gira que incluye Uruguay, Argentina y Perú.

El papa León XIV fue sometido este martes a una cirugía para extirparle un nódulo pulmonar en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma. El Vaticano informó que la intervención terminó con éxito y que el Pontífice regresó a su habitación en el hospital. La confirmación oficial llegó a través de un comunicado difundido por Telegram por la oficina de prensa de la Santa Sede.

Según ese parte, la operación se desarrolló dentro de los tiempos previstos y de acuerdo con lo planificado. El procedimiento había sido anunciado después de que los médicos detectaran una lesión en uno de los pulmones del Pontífice. El domingo, tras el rezo del Ángelus, León XIV explicó que había decidido seguir las indicaciones médicas y someterse a la intervención para retirar el nódulo.

Seguimiento médico En las horas previas a la cirugía, el Vaticano convocó a los fieles a acompañar al Papa con oraciones. También se organizaron rezos en el hospital Gemelli y vigilias impulsadas por comunidades religiosas de Roma. El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, había señalado que el Pontífice afrontaba la intervención con serenidad y expresó su esperanza en una evolución favorable, al destacar la importancia de haber detectado la lesión a tiempo.

Agenda pendiente Antes de la operación, se había informado que la recuperación podría extenderse durante aproximadamente una semana. Ese plazo adquiere relevancia por la gira que el Papa tiene prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas programadas a Uruguay, Argentina y Perú. La evolución de los próximos días será el dato central para definir el cumplimiento de esa agenda.

Por el momento, el Vaticano sostuvo que la intervención se completó según lo esperado. La atención se concentrará ahora en el seguimiento clínico y en la respuesta del Pontífice durante el período de recuperación informado por la propia Santa Sede.