La Santa Sede informó que la intervención duró 90 minutos y resultó exitosa. El papa quedó internado en el Hospital Agostino Gemelli, en Roma.

El papa León XIV fue operado este martes “con éxito” de un adenocarcinoma pulmonar “en el plazo y de la forma previstos”, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La comunicación oficial precisó que el Pontífice ya se encuentra en su habitación del Hospital Universitario Agostino Gemelli, en Roma.

El ingreso se produjo a las 13.07 horas, cuando fue sometido a una intervención por un nódulo de pulmón. La operación estuvo a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora. El dato es relevante porque el comunicado confirmó que la sospecha preoperatoria quedó ratificada durante el procedimiento.

Diagnóstico confirmado El examen histológico in situ, es decir, el análisis de tejido realizado durante la cirugía, confirmó “el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar”, según la información atribuida al equipo médico. Ese resultado coincidió con lo que los estudios previos ya habían sugerido, de acuerdo con la misma fuente. No se informaron, en el texto difundido, otros detalles clínicos ni un pronóstico posterior.

Intervención quirúrgica La cirugía duró 90 minutos y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. La Santa Sede sostuvo que el procedimiento fue “un éxito”, aunque no ofreció precisiones adicionales sobre la evolución inmediata del paciente. Por el momento, la información oficial se limita a la internación en la unidad hospitalaria y al resultado de la operación.

Próximos pasos La variable a seguir es la evolución clínica de León XIV en el Hospital Agostino Gemelli. El comunicado no detalló plazos de alta ni nuevos estudios, por lo que cualquier actualización dependerá de próximas comunicaciones de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.