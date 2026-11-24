Inaugurado el 24 de noviembre de 1984, durante la gobernación de Leopoldo Bravo, el edificio tuvo una historia marcada por distintos usos: fue concebido como el Hotel Eva Perón, funcionó como residencia estudiantil y hotel turístico, hasta convertirse en la casa del Poder Legislativo provincial.

A casi un año del retorno de la democracia al país y con la presencia del entonces vicepresidente de la Nación, Víctor Martínez, el 24 de noviembre de 1984 se inauguró el actual edificio de la Legislatura Provincial, luego de haber funcionado en otras edificaciones.





La Sala Capitular del Cabildo de San Juan, ubicado sobre calle General Acha frente a la Plaza 25 de Mayo, fue en la década de 1820 la primer sede legislativa, hasta que en 1872 se trasladó a un edificio ubicado en la intersección de las calles General Acha y Rivadavia (esquina sureste), lugar que utilizó hasta que el terremoto ocurrido en 1944 derribó la construcción.





Se trató de un bello edificio con anchos pórticos clásicos que permitía el acceso por ambas calles. Contaba, además, con espaciosos salones con cielo

raso y muros empapelados, con grandes ventanales de dos hojas y cristales repartidos, rematados en arco de medio punto.





En mayo de 1946, al iniciarse un nuevo período constitucional en el país con la presidencia de Juan Domingo Perón, la nueva sede del Poder Legislativo

dejó el centro capitalino para trasladarse al Parque de Mayo, más precisamente debajo de la tribuna, que aún permanece en pie, de lo que fue el Estadio Abierto, lugar en donde funcionó hasta 1984.





En noviembre de ese año y durante la gobernación de Leopoldo Bravo, se cortaron las cintas del edificio en donde actualmente funciona la Cámara de Diputados, un lugar con una rica historia.





El actual edificio, cuyo diseño fue realizado por el arquitecto italiano Ernesto Puppo y comenzó a construirse durante el primer gobierno de Perón,

albergaría el Hotel Eva Perón que fue inaugurado a finales de 1952. La Revolución Libertadora que derrocó al gobierno peronista en 1955 obligó a cambiar el nombre del hotel, el que pasó a llamarse Hotel Provincial de Turismo.





Posteriormente fue utilizado como residencia estudiantil, hasta que a mediados de la década de 1960 el gobierno provincial decidió concesionarlo a

la firma hotelera Sussex, cuyo hotel funcionó hasta noviembre de 1977, cuando el terremoto lo dejó inhabitable hasta que el gobierno bloquista, con

el advenimiento de la democracia, resolvió consolidarlo y remodelarlo para ser la sede del Poder Legislativo.





El relieve de la ochava del edificio, ubicada en la esquina de Las Heras y Libertador General San Martín, fue realizado en 1952 por el artista plástico uruguayo Miguel Ángel Sugo (1902/2013), quien además es autor de la Estatua de Juan Jufré en la Plaza de Concepción, entre otras obras.









El anexo de la Legislatura de la Provincia de San Juan es un edificio inaugurado en noviembre de 2021 que alberga actividades y áreas de trabajo relacionadas con la Cámara de Diputados, incluyendo un auditorio y espacios para la participación ciudadana.



