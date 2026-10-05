Este martes 6 de octubre, en el Auditorio del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, la psicóloga Guadalupe Díaz Pastorelli brindará la charla “Emprender con propósito: conectar, liderar y transformar”, orientada a emprendedores sociales. La actividad comenzará a las 16:30 y tendrá una duración de 2 horas.

La propuesta integra el cronograma de formación de la segunda edición de IDEAS, sigla de Ideas para el Desarrollo Emprendedor, programa del que participan 60 emprendedores que atravesaron distintas etapas de selección. En esta ocasión, la convocatoria es abierta a todos los interesados, según se informó desde la organización, con el objetivo de ampliar el acceso a contenidos de formación vinculados con la gestión de proyectos.

Enfoque de la capacitación

La licenciada en Psicología, docente y especialista con formación en abordaje sistémico, habilidades sociales, gestión de talento y neurociencias aplicadas al desarrollo personal e inteligencia emocional, centrará su exposición en las habilidades blandas, también definidas como competencias socioemocionales. Según explicó, el emprendimiento exige enfrentar incertidumbre, presión y toma de decisiones que pueden elevar los niveles de estrés. En ese marco, planteó que el desarrollo de esas capacidades resulta un pilar para sostener un proyecto y hacerlo crecer.

La profesional señaló que la capacitación buscará aportar herramientas para anticipar situaciones complejas, gestionar emociones y responder de manera estratégica ante conflictos o coyunturas difíciles. También mencionó la perseverancia, la inteligencia interpersonal, la comunicación, las redes de contención, la empatía y los vínculos como recursos para fortalecer relaciones laborales saludables y productivas. Ese enfoque apunta a reducir errores que puedan afectar los resultados de un emprendimiento y a mejorar la capacidad de adaptación de los participantes.

Antecedentes del programa

En el marco de IDEAS II, ya se desarrollaron las charlas “Comunicación eficaz para vender mejor”, a cargo de Marcela Podda, y “Del propósito a la Acción”, dictada por Julieta Escobar, fundadora de la consultora Humana, y Belén Trincado, presidenta del Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan. La continuidad de estas instancias muestra una línea de formación centrada en herramientas de gestión, comunicación y liderazgo para emprendimientos en desarrollo.

La actividad de este martes 6 se inscribe en ese esquema y queda abierta a quienes quieran asistir al auditorio ubicado en Avenida Libertador 862 oeste. La próxima referencia del programa será la continuidad del ciclo de capacitaciones, que mantiene como eje la formación de emprendedores sociales y la difusión de herramientas aplicables a la conducción de proyectos.