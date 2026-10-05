La investigadora de la UNSJ y el CONICET recibirá la distinción el 13 de noviembre en Buenos Aires. El premio reconoce su trabajo sobre galaxias y su trayectoria en el país.

La doctora Fernanda Duplancic, investigadora de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y del CONICET, fue distinguida con el Premio Estímulo 2026 en el área de Astronomía. La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) resolvió otorgarle el reconocimiento en su sesión plenaria del 25 de septiembre. La entrega formal está prevista para el 13 de noviembre en el Salón Leopoldo Marechal del Palacio Sarmiento, en Buenos Aires.

El galardón incluye un diploma y una medalla con el sello de la institución. Según la información difundida, el premio distingue trayectorias de investigadores de hasta 40 años, con una extensión de dos años para las científicas que fueron madres. Duplancic tiene 42 años y combina su actividad científica con la crianza de su hija de siete años.

Trayectoria académica

Nacida en Mendoza, Duplancic llegó a San Juan a los 17 años para estudiar la Licenciatura en Astronomía en la UNSJ, carrera de la que egresó en 2009. Luego obtuvo una beca del CONICET para realizar el doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, bajo la dirección del especialista sanjuanino Diego García Lambas. Más tarde regresó a San Juan con un cargo fijo de investigación en la universidad local.

Actualmente integra el Gabinete de Astronomía Extragaláctica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Allí trabaja sobre la interacción entre galaxias y su distribución en el universo a partir del análisis de grandes bases de datos. En ese marco, la investigadora señaló que la tarea científica exige modelos matemáticos y procesos físicos, más allá de la imagen más difundida de la astronomía asociada a los planetas.

Condiciones de trabajo

Duplancic sostuvo que el reconocimiento no es individual, sino también resultado de la formación y el acompañamiento recibido a lo largo de su carrera. En esa línea, destacó el trabajo en equipo dentro de la ciencia y el sostén que encontró en su entorno profesional y familiar. También valoró el apoyo de su marido, geólogo e investigador del CONICET.

La investigadora remarcó además una particularidad de la astronomía argentina: mientras en el mundo las mujeres representan cerca del 20% de quienes trabajan en esa rama, en el país la proporción se acerca al 50%. Según contó, en el gabinete donde trabaja en la facultad todas son mujeres investigadoras y madres, algo que describió como un núcleo de contención entre la vida profesional y la personal.

Proyección y agenda

La científica explicó que, pese a haber realizado estadías de perfeccionamiento en el exterior, decidió desarrollar su carrera en la Argentina. En sus palabras, encontró en la universidad pública y en el CONICET un espacio para investigar con tiempo y sin presiones. También señaló que hoy se dedica a formar a jóvenes investigadores de posgrado.

Consultada sobre el futuro de la ciencia en el país, Duplancic afirmó que el contexto social y económico le dificulta proyectar mejoras de corto plazo, porque no ve políticas de Estado que favorezcan ese escenario. Antes de la ceremonia de noviembre, participará el 14 de octubre en un programa de difusión de la Academia Nacional de Ciencias, donde presentará avances de su trabajo sobre el cosmos.