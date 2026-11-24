La medida fue dispuesta por el Renaper mediante las Disposiciones 759/2026 y 755/2026 y comenzarán a regir a partir del 26 de noviembre de 2026.

El Gobierno nacional modificó la forma en que se establecen los aranceles de los DNI y pasaportes y fijó nuevos valores para la tramitación de ambos documentos. La medida se concretó a través de las Disposiciones 759/2026 y 755/2026 de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.

Con esta resolución, las tasas de los trámites para emitir o renovar la documentación dejan de ser montos fijos y pasarán a ajustarse por inflación cada seis meses. Para ello, el Renaper aprobó los nuevos cuadros tarifarios expresados en Unidades Arancelarias Documentales (UAD), un mecanismo implementado para actualizar periódicamente el costo de las gestiones.

Según explicaron en la norma, el objetivo de fijar un mecanismo dinámico y eficiente es asegurar los mejores estándares tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos, además de garantizar la sustentabilidad financiera del organismo y reinvertir sus recursos con mayor eficiencia.

Nuevos costos del pasaporte

Pasaporte ordinario para argentinos (entrega regular): 130 UAD ($ 130.000).

Pasaporte de entrega exprés: 260 UAD ($ 260.000).

Pasaporte de resolución inmediata (en lugares habilitados): 429 UAD ($ 429.000).

Pasaporte excepcional para extranjeros: 130 UAD ($ 130.000).

Documento de viaje para personas apátridas: 130 UAD ($ 130.000).

Documento de viaje para personas refugiadas: 130 UAD ($ 130.000).

Asimismo, informaron que la resolución contempla un caso sin costo: la solicitud de un nuevo pasaporte o documento de viaje por errores formales de emisión dentro de los 90 días corridos contados desde la fecha de entrega, siempre que la falla sea comprobable por el cotejo de la documentación presentada.

Nuevos costos del DNI

Actualización de 5 a 8 años, actualización de 14 años y emisión de nuevo ejemplar: $ 20.000.

Cambio de domicilio, rectificación de datos con emisión de documento y otros ejemplares: $ 20.000.

DNI exprés: $ 52.000.

DNI en 24 horas hábiles (retiro en la oficina donde se realizó el trámite): $ 82.000.

DNI al instante (en oficinas habilitadas): $ 114.000.

Vigencia y consultas

Señalaron que el valor vigente de la UAD, el cuadro tarifario en unidades y su conversión a pesos estarán disponibles para consulta permanente en el portal argentina.gob.ar.

La medida comenzará a regir a partir del 26 de noviembre (a los 10 días de su publicación en el Boletín Oficial), momento en el cual quedará sin efecto el artículo 1° de la Disposición 106 del 2 de marzo de 2026 del Renaper.