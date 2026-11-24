El martes 8 será feriado nacional y el lunes 7 fue declarado día no laborable con fines turísticos. La extensión del descanso dependerá de cada empleador.

Después del asueto del 23 de noviembre, el próximo feriado nacional en la Argentina será el martes 8 de diciembre, una fecha que puede habilitar un fin de semana largo de cuatro días para parte de la población ocupada.

La jornada estará precedida por el lunes 7 de diciembre, declarado día no laborable con fines turísticos. En los casos en que la actividad no se preste ese día, el descanso podrá extenderse desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.

Alcance según la relación laboral La posibilidad de acceder a cuatro días consecutivos de descanso no será automática. El 8 de diciembre tiene carácter de feriado nacional inamovible, mientras que el 7 de diciembre depende de la decisión de cada empleador. Por eso, la extensión del receso variará según la situación laboral de cada trabajador.

Diferencia legal y efectos salariales El feriado nacional se rige por las normas del descanso dominical. En ese marco, quienes trabajen el martes 8 deberán cobrar una remuneración equivalente al doble de una jornada habitual. En cambio, el lunes 7 no laborable no obliga a suspender la actividad y, si se trabaja, corresponde el salario normal, sin adicional.

Fundamento religioso y uso social El 8 de diciembre se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las celebraciones centrales de la Iglesia católica. La fecha recuerda el dogma proclamado por el papa Pío IX en 1854, según el cual la Virgen María fue concebida sin pecado original. En la práctica, también suele marcar el inicio de los preparativos de fin de año en muchos hogares.

El esquema de feriado y día no laborable busca, además, favorecer los viajes internos y extender períodos de descanso junto a fechas nacionales. Su efecto concreto dependerá de cómo cada empleador organice la actividad el lunes 7, mientras que el martes 8 mantiene su condición de feriado obligatorio.