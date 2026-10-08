El Ministerio de Gobierno difundió la documentación y los plazos para registrar a recién nacidos en San Juan. El trámite es gratuito y varía según la situación de cada familia.

El Ministerio de Gobierno informó las pautas, la documentación y las modalidades de atención para la inscripción de nacimientos y la asignación del DNI en San Juan. Según la comunicación oficial, el trámite es gratuito y no tiene costo para los ciudadanos. La definición alcanza a familias de toda la provincia y fija condiciones distintas según el estado civil de los progenitores y la situación registral del nacimiento.

Documentación y casos previstos El organismo detalló que las parejas casadas deben presentar el DNI de ambos y la libreta o acta de matrimonio, en original y copia. Si se trata del primer hijo en común, ambos progenitores deben asistir para firmar el acuerdo sobre el orden de los apellidos. En el caso de parejas no casadas, también se requiere la presencia de ambos con sus documentos para suscribir el acuerdo de apellido. Cuando existe un único vínculo filial, la inscripción se efectúa con el apellido de la madre y su DNI.

La comunicación oficial agregó que, si los padres no pueden concurrir, están habilitados parientes directos en primer grado ascendente o colateral, es decir, abuelos o tíos. Si uno o ambos progenitores carecen de DNI, deberán presentarse con dos testigos mayores de 18 años con documento, que certifiquen el vínculo filial. En los supuestos de reproducción humana asistida, debe adjuntarse el Consentimiento Informado.

Plazos legales vigentes El plazo para efectuar la inscripción es de 40 días corridos desde el nacimiento. Vencido ese período, el trámite se realiza de oficio dentro de los 20 días corridos siguientes con el apellido materno, de acuerdo con lo informado por la cartera de Gobierno. Si pasan más de 60 días y hasta los 18 años, la inscripción requiere una resolución administrativa de la Dirección del Registro Civil. Para mayores de edad, la gestión se canaliza mediante orden judicial.

Dónde se realiza En el Sanatorio Argentino, los nacimientos registrados en ese establecimiento se gestionan de manera presencial en la delegación interna. Para el Gran San Juan, que incluye el Hospital Rawson y el CIMyN, las familias deben concurrir al edificio central del Registro Civil, en calle Santa Fe 54 Oeste, primer piso, ala oeste, de lunes a viernes de 7:30 a 14:00. En los departamentos alejados de Valle Fértil, Calingasta, Iglesia y Jáchal, la inscripción puede realizarse sin turno previo en la delegación correspondiente al domicilio.

La información difundida por el Ministerio de Gobierno funciona como referencia operativa para familias y profesionales que intervienen en el trámite. También fija el marco administrativo que rige cuando la inscripción no se concreta dentro de los plazos ordinarios. En consecuencia, la variable a seguir es el cumplimiento del término de 40 días y, en caso de demora, el canal administrativo o judicial que corresponda según la edad de la persona a inscribir.