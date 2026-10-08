La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizará el sábado 17 de octubre la tercera edición del Festival de las Aves en el Parque Provincial Presidente Sarmiento. La jornada reunirá actividades de divulgación, participación infantil y acciones de conservación en un área protegida de San Juan. Según la comunicación oficial, el objetivo es fortalecer el vínculo de la comunidad con las áreas naturales y promover el conocimiento de la biodiversidad local.

Charlas y concursos La programación comenzará a las 8.30 con la charla teórico-práctica “Introducción a la Observación de Aves”, a cargo de integrantes del Club de Observadores de Aves San Juan (COA San Juan). Habrá una segunda edición a las 9.30. Entre las 9 y las 11, los menores de 12 años podrán participar del concurso de pintura “El Color de las Aves”, con materiales provistos por la organización y premios para las tres obras destacadas.

En el mismo horario se desarrollará el concurso de barriletes “Volando Alto”, destinado a menores de 14 años. La propuesta prevé remontar barriletes dentro del área protegida y reconocer los diseños vinculados con las aves. Además, durante el festival se expondrán las diez fotografías seleccionadas en el concurso fotográfico iniciado el 23 de septiembre, lo que suma una instancia de participación previa a la jornada principal.

Recorridos y conservación Agentes de conservación realizarán recorridos guiados por el humedal, con una duración aproximada de 30 minutos por salida. A las 11.30 está prevista una liberación de aves y la destrucción masiva de jaulas y tramperos, una acción asociada al control de prácticas que afectan a la fauna silvestre. La agenda cerrará a las 12 con la entrega de premios y reconocimientos correspondientes a los concursos desarrollados durante la jornada.

El encuentro también contará con un sector de artesanos y con stands de la Escuela Agrotécnica de Zonda y de las distintas direcciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Para consultas, la organización informó que está disponible el WhatsApp 264-4468982, únicamente para mensajes. La actividad quedará concentrada en una sola jornada y reunirá propuestas educativas, recreativas y de conservación en el parque provincial.