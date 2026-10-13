Cancillería seguirá en contacto con el Vaticano y no descartó ajustes en la agenda. La gira sudamericana mantiene, por ahora, su escala argentina del 8 al 11 de noviembre.

El Gobierno dejó abierta la posibilidad de cambios en la visita del papa León XIV a la Argentina luego de la operación realizada en Roma, en la que le extirparon un tumor cancerígeno del pulmón. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que la prioridad oficial es la evolución del Pontífice y que aguardarán nuevas precisiones del Vaticano antes de comunicar definiciones. Por el momento, no hubo confirmación de suspensión del viaje ni de modificaciones formales en el cronograma.

“La verdad que, más allá del deseo de tener esa fiesta recibiendo al Papa, la prioridad es su salud, con lo cual lo que queremos es que esté bien y esperaremos novedades para comunicar”, expresó Ravier. El funcionario agregó que la información disponible al momento de la conferencia indicaba que la operación había sido exitosa y que no había cambios en los planes de viajar a Sudamérica. Esa formulación introdujo cautela sobre la agenda prevista para el 8 de noviembre, aunque sin alterar oficialmente la programación.

Seguimiento diplomático

Ravier ratificó el acompañamiento del presidente Javier Milei y del Gobierno al Pontífice. También señaló que la agenda puede adaptarse para facilitar la visita, en caso de que la recuperación lo permita. “Por supuesto, la agenda se podrá modificar para hacer posible la llegada del Papa”, dijo. En ese marco, indicó que el canciller Pablo Quirno mantendrá contacto permanente con la Santa Sede para seguir la evolución del cuadro clínico.

La intervención en Roma

Según el parte difundido por la Santa Sede, León XIV fue intervenido en el Policlínico Gemelli de Roma para extirparle un nódulo pulmonar. La cirugía se realizó mediante una técnica videoasistida y se retiró el lóbulo inferior del pulmón derecho. El examen histológico efectuado durante la operación confirmó que la lesión correspondía a un adenocarcinoma pulmonar. Tras el procedimiento, informado como exitoso, el Papa regresó a su habitación y quedó bajo seguimiento médico.

La recuperación demandaría alrededor de una semana y sus audiencias quedaron suspendidas hasta el 20 de octubre. La evolución posterior será la que determine cómo retomará sus compromisos. La gira sudamericana contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, con estadía en el país prevista del 8 al 11 y actividades religiosas e institucionales.

Hasta ahora, no se comunicó oficialmente la cancelación del viaje. La posición expresada por Ravier fue que la salud del Pontífice tendrá prioridad sobre la agenda prevista, y las próximas definiciones dependerán de la información que emita el Vaticano sobre su recuperación.