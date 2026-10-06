La exposición reúne obras de Alberto Sánchez Maratta y Belén Ramírez Guiñazú. Podrá visitarse hasta el 29 de octubre en Rivadavia.

El Chalet Cantoni – Casa Cultural inaugurará este miércoles 7 de octubre la muestra de artes visuales “La letra con sangre entra”, con obras de Alberto Sánchez Maratta y Belén Ramírez Guiñazú. La propuesta se incorpora al ciclo de exhibiciones del espacio y permanecerá abierta hasta el jueves 29 de octubre.

La exhibición reúne dibujos, gofrados, textiles y objetos construidos a partir de la letra como símbolo, recurso visual y herramienta de cuestionamiento sobre un sistema de enseñanza que los artistas consideran obsoleto. En ese marco, el trabajo se organiza alrededor de la relación entre lenguaje, aprendizaje y producción de imágenes.

Lecturas y códigos Algunas piezas incluyen citas, mientras que otras se presentan como códigos, caligramas u objetos que requieren ser descifrados. Según la propuesta, ese recorrido busca instalar la idea de un nuevo abecedario o sistema de aprendizaje, con la experimentación como eje.

Juego e interpretación La muestra también incorpora imágenes vinculadas con juguetes, lo que amplía las posibilidades de lectura entre mensajes explícitos y metáforas más abiertas. Esa combinación ordena un recorrido que no se limita a la observación formal, sino que propone distintos niveles de interpretación para el público.

La inauguración será a las 20 en el Chalet Cantoni – Casa Cultural, ubicado en avenida Libertador 3339 Oeste, en Rivadavia. Luego, la muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a 20, hasta el cierre previsto para el 29 de octubre.