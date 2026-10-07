En septiembre, los alquileres de monoambientes en la Ciudad de Buenos Aires volvieron a subir por encima de la inflación estimada y del ajuste del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). La entidad señaló que el valor promedio de un ambiente pasó de $630.000 a $650.000, con un alza mensual del 3,2%. En el mismo período, el haber mínimo tuvo un incremento del 1,9%, de acuerdo con la referencia utilizada por el informe.

Brecha con el ingreso mínimo

El CESO, conducido por Andrés Asiaín, sostuvo que la diferencia entre salarios y alquileres profundiza las dificultades de acceso a la vivienda. En el último bimestre, el salario mínimo subió 3,06%, mientras que los monoambientes aumentaron 8,33%. El informe ubicó esa dinámica en un contexto de mayores gastos asociados a la vivienda y de pérdida de capacidad de compra, factores que condicionan la convalidación de los aumentos en el mercado locativo.

Evolución por tipología

El relevamiento indicó que los departamentos de dos ambientes mantuvieron su valor en $750.000 por segundo mes consecutivo, sin variación respecto de agosto. En cambio, las unidades de tres ambientes pasaron de $1.100.000 a $1.150.000, con una suba del 4,5% en septiembre. Según el CESO, con un salario mínimo de $383.800, la cobertura de ese ingreso fue del 59,05% para un monoambiente, del 51,17% para dos ambientes y del 33,37% para tres ambientes.

Comparación interanual

En los últimos doce meses, los alquileres de monoambientes aumentaron 30% y los de dos ambientes 25%, en ambos casos por debajo de la inflación interanual, según el informe. Las unidades de tres ambientes, en cambio, registraron una suba del 43,8%, por encima de la variación de precios minoristas del mismo período. Para el CESO, esa evolución refleja una pérdida de cobertura del ingreso mínimo frente a los valores de oferta en el mercado porteño.

Expensas y oferta

El estudio agregó que las expensas representaron en septiembre el 25,4% del precio de oferta de un alquiler, frente al 23,2% de agosto. También señaló que el 26% de las publicaciones estuvieron en dólares, proporción similar a la del mes anterior. En paralelo, la oferta total subió 25,4% en comparación con septiembre de 2025. El CESO concluyó que los precios vigentes impiden a gran parte de la población alquilar siquiera un monoambiente medio y la empujan hacia zonas con infraestructura y servicios de menor calidad.