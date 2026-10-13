La fecha recuerda el encuentro nacional de 1974 que impulsó la institucionalización de la profesión. La conmemoración se sostiene como referencia para el sector de la salud mental.

Cada 13 de octubre se conmemora en Argentina el Día del Psicólogo, una fecha orientada a reconocer la actividad de los profesionales de la salud mental. El origen de la jornada se ubica en 1974, durante el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología. Ese proceso dejó planteada la discusión sobre límites, derechos y reconocimiento profesional.

Origen de la fecha

El encuentro se realizó entre el 11 y el 13 de octubre de 1974 en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. La propuesta fue impulsada por la Confederación de Psicólogos de la República Argentina (COPRA) con el objetivo de definir los alcances del ejercicio profesional en el país. En la última jornada surgió la moción de fijar el 13 de octubre como Día del Psicólogo, iniciativa que fue aprobada.

Según los datos citados en el material original, por entonces había 28 asociaciones profesionales de psicólogos incorporadas a COPRA, casi 5.000 psicólogos agremiados sobre 6.000 existentes y 40.000 estudiantes en carreras de Psicología. La referencia da cuenta de un proceso de expansión de la disciplina y de su organización institucional. En 1977, la COPRA pasó a denominarse Federación de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA), entidad que continúa vigente.

Antecedentes académicos

El material también ubica antecedentes previos en 1954, cuando en San Miguel de Tucumán se realizó el Primer Congreso Argentino de Psicología. Allí se promovió la creación de la carrera universitaria de psicólogo, en un contexto de profesionalización progresiva de la disciplina. Luego se abrieron nuevas carreras en la Universidad Nacional de Rosario en 1955, en la Universidad de Buenos Aires en 1957, y en las universidades nacionales de Córdoba, San Luis y La Plata en 1958.

La expansión continuó en 1959 con la Universidad Nacional de Tucumán y en 1966 con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esa secuencia permite entender por qué la conmemoración del 13 de octubre quedó asociada a un momento de organización profesional y de consolidación académica. La fecha funciona, además, como referencia institucional para un sector vinculado a la salud mental y a la formación universitaria.

Marco institucional

De acuerdo con el sitio oficial de la FEPRA, su visión es “lograr la inserción de la psicología en todos los órdenes de la vida cotidiana en un estado de derecho, contribuyendo a promover una mejor calidad de vida de la población a través del ejercicio profesional de cada uno/a de los/as psicólogos/as del país”. Esa definición ubica a la organización en un plano de representación profesional y de incidencia institucional. En ese marco, la fecha del 13 de octubre sigue operando como una efeméride del sector y como recordatorio de su proceso de institucionalización.