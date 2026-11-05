El Poder Judicial de San Juan reacondicionó la Unidad Fiscal CAVIG para realizar allí los exámenes médicos y psicológicos. La medida busca evitar traslados y agilizar la atención en casos de violencia de género.

El Poder Judicial de San Juan terminó las obras de ampliación en el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG), ubicado en Rivadavia 425 oeste y Alem, en Capital. Desde ahora, las víctimas podrán hacerse los exámenes médicos en el mismo edificio, sin trasladarse a otra dependencia. El equipo de la unidad fiscal está compuesto por seis médicos y ocho enfermeros.

Claudia Ruiz Carignano, fiscal coordinadora de la UFI CAVIG, explicó que el consultorio médico no tenía capacidad suficiente para realizar el examen corporal y ginecológico ni para tomar las muestras necesarias en los casos más complejos. Señaló que, hasta ahora, las víctimas debían trasladarse a la UFI ANIVI, otra unidad fiscal con un consultorio más completo. Según dijo, la decisión del fiscal general fue completar el equipo médico para que el abordaje integral se realice en la misma unidad fiscal.

Ruiz Carignano indicó que la modificación permite un contacto más directo entre el personal médico y la toma de evidencias durante la atención a la víctima. También sostuvo que el objetivo principal es agilizar los tiempos de espera y evitar que la persona deba repetir su relato en distintos lugares, situación que definió como revictimización. En ese esquema, la centralización de la atención apunta a ordenar la intervención judicial y sanitaria en una sola sede.

Guillermo Baigorrí, fiscal general, afirmó que la mejora “genera un gran servicio, un gran beneficio para el servicio de Justicia”. Agregó que hasta ahora se trabajaba con los recursos disponibles y que la refacción permite atender mejor a las personas que llegan a la unidad fiscal. La obra se inscribe en la organización interna del Ministerio Público Fiscal para responder a una demanda que requiere atención inmediata y preservación de pruebas.

Daniel Olivares Yapur, presidente de la Corte de Justicia de San Juan, dijo que la obra “es un pequeño paso, pero es un pequeño gran paso” para el servicio de Justicia. Explicó que la idea es seguir trabajando de forma coordinada entre el Ministerio Público Fiscal, la Defensa y el Poder Judicial. Del acto también participaron los cortistas Juan José Victoria y Marcelo Lima, mientras que la Unidad Fiscal CAVIG continúa funcionando en Rivadavia 425 oeste, esquina Alem, en la capital sanjuanina.