Estudiantes de sexto C Naturales reunieron aportes para reemplazar la tablet rota de Iván Gordillo . La familia destacó el gesto y la inclusión en el recreo.

Los chicos de Sexto C del Colegio Santa Teresita incluyen siempre a Ivan en sus actividades.

Los alumnos de sexto C Naturales del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús organizaron una colecta para regalarle una tablet a Iván Gordillo, alumno de primer año, después de que el martes se le rompiera la suya de juguete.

La iniciativa se concretó durante el recreo, cuando el grupo sorprendió al estudiante en el patio con el dispositivo comprado con el aporte de cada uno. El episodio quedó registrado en video y fue difundido por la familia del chico.

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Iván tiene síndrome de Down y cursa el primer año del Colegio, la tablet rota lo acompañaba siempre y tenía para él un valor emocional.

La reacción de sus compañeros buscó compensar esa pérdida con un gesto colectivo que reunió recursos de todo el curso.

En ese marco, la entrega no se limitó a un obsequio material, sino que se presentó como una respuesta a la frustración que había generado el accidente del martes.

La respuesta de la familia

La mamá de Iván compartió luego un mensaje de agradecimiento dirigido a los estudiantes. En su publicación destacó que lo tengan presente, que lo incluyan en los recreos y que compartan tiempo con él. También señaló que el regalo representa cariño, respeto, empatía y la posibilidad de sentirse parte de un grupo.

Ivan Gordillo en casa y con su tesoro personal y emocional.





Un gesto con dimensión escolar

La experiencia fue presentada como una muestra de inclusión construida en la convivencia cotidiana y no solo en discursos o campañas.

El caso también volvió a poner en primer plano el rol de la escuela en la formación en valores, además de la enseñanza de contenidos.

Según el texto original, los alumnos de sexto C Naturales están cursando su último año de secundaria, en una etapa de cierre en la que este gesto quedó asociado a su trayectoria escolar.

El episodio no tuvo intervención institucional formal mencionada en el material, pero sí una circulación concreta a través del video y del mensaje de la madre.

El dato central es que la compra se hizo el martes por la tarde con aportes de los estudiantes y la entrega se concretó al día siguiente durante el recreo. Ese cronograma permite reconstruir el hecho y ubicarlo como una acción puntual de acompañamiento entre pares.