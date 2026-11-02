La agenda se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre con actividades de alfabetización, ciencia y matemática. El cierre será en Tupelí y habrá una jornada simultánea en 367 escuelas.

La Semana de la Educación Primaria comenzó con un acto de apertura en la Escuela Dr. Bernardo Houssay, en el departamento Angaco, con la participación de la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y autoridades educativas. Desde allí, las instituciones de toda la provincia iniciaron actividades a puertas abiertas para compartir con sus comunidades las propuestas pedagógicas que desarrollan durante el año.

La iniciativa se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre y se desarrolla bajo el lema “Tejiendo letras y números, multiplicamos futuros”. Según el Ministerio de Educación, el objetivo es visibilizar el trabajo pedagógico de las escuelas primarias, compartir experiencias de enseñanza y aprendizaje y mostrar avances en alfabetización, pensamiento matemático y creatividad. La propuesta se inscribe en una agenda institucional que busca poner en común prácticas escolares y resultados de aula.

Durante la apertura, Fuentes sostuvo que la comunidad debe conocer el trabajo cotidiano de las escuelas y acompañar los aprendizajes de los estudiantes. “La alfabetización y el desarrollo del pensamiento matemático son prioridades para nuestra gestión. Desde el Ministerio trabajamos con el Plan Comprendo y Aprendo y varios programas, como la entrega de computadoras a través de Maestro de América, cultivando el futuro. Queremos que cada estudiante cuente con herramientas y oportunidades para aprender, desarrollar sus capacidades y construir su futuro”, indicó la ministra.

Agenda por jornadas A lo largo de la semana, las escuelas primarias de la provincia abrirán sus puertas con un eje distinto cada día. El martes 3 de noviembre será “Palabras que abren mundos”, con muestras didácticas del área Lengua para el Primer Ciclo, en el marco del Plan Comprendo y Aprendo. El miércoles 4 de noviembre estará dedicado a “Pequeños y grandes científicos”, con proyectos del área de Especialidades y participación de estudiantes como expositores.

El jueves 5 de noviembre se desarrollará “Modo Matemática. La matemática está en todas partes”, con experiencias del Segundo Ciclo vinculadas al programa Modo Matemática. Habrá juegos, desafíos de ingenio, resolución de situaciones problemáticas y estrategias de cálculo y razonamiento. El enfoque de esas actividades apunta a mostrar evidencias de trabajo en el aula y a poner en circulación producciones escolares ante las familias y la comunidad educativa.

Cierre y jornada simultánea El cierre será el viernes 6 de noviembre en la Escuela Domingo de Oro, en Tupelí, departamento 25 de Mayo, con socialización de experiencias, reconocimiento a estudiantes, docentes y equipos directivos, y presentación de producciones y registros audiovisuales. Además, como parte de las actividades finales, las escuelas de la provincia realizarán en simultáneo la jornada “La escuela que queremos: 367 escuelas, una misma pasión: leer, pensar y transformar San Juan”. La actividad tendrá dos horarios: a las 10:30 para el turno mañana y a las 15:30 para el turno tarde, con consignas de lectura y comprensión o resolución de problemas matemáticos.