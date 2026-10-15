El 97% de los adolescentes asiste a la escuela, pero solo el 19% llega en tiempo y forma con aprendizajes básicos. El país retrocedió en el ranking latinoamericano, según Argentinos por la Educación.

Argentina ocupa el séptimo lugar entre nueve países de América Latina en el Índice de Resultados Escolares elaborado por el Observatorio de Argentinos por la Educación. El indicador mide si los estudiantes llegan a los 15 años en tiempo y forma, con asistencia, trayectoria sin sobreedad y aprendizajes básicos. El dato central muestra una brecha entre escolarización y desempeño, con impacto sobre la terminalidad y la calidad del recorrido educativo.

Según el informe, el 97% de los adolescentes de esa edad asiste a la escuela, pero solo 19 de cada 100 cursa el año que le corresponde y alcanza los conocimientos básicos de Lectura y Matemática. La medición toma como referencia el nivel 2 de las pruebas PISA en ambas áreas. En ese esquema, la asistencia no alcanza por sí sola para reflejar el estado del sistema educativo.

El estudio también señala un deterioro respecto de 2009, cuando 26 de cada 100 jóvenes reunían esas condiciones. La caída fue de siete puntos en poco más de una década. En la trayectoria escolar, el 79% de los adolescentes escolarizados cursa sin sobreedad, mientras que el 21% presenta esa condición, que incluye repetición, ingreso tardío o interrupciones en la escolaridad.

Comparación regional El ranking es encabezado por Uruguay, con el 35%, seguido por Chile, con el 34%. Más atrás aparecen Brasil, con el 25%, y Perú, con el 23%. Argentina queda por debajo de esos países y solo supera a Ecuador, con el 14%, y Paraguay, con el 7%. El informe agrega que el país pasó del segundo al séptimo puesto regional y que es el único de los relevados que perdió posiciones en todas las mediciones entre 2012 y 2025.

Factores y alcance Sol Alzú, analista de Argentinos por la Educación, explicó que el índice combina tres variables: asistencia escolar, continuidad en el año correspondiente y nivel de aprendizaje. Según detalló, los datos de encuestas de hogares muestran que el 97% de los adolescentes está escolarizado. Sin embargo, al cruzar esa información con la trayectoria y los resultados académicos, la proporción cae de manera sostenida hasta llegar al 19%. El informe también indica que, de cada 100 chicos que comienzan primer grado, solo 50 llegan a la secundaria en tiempo y forma.

Lectura económica La comparación con el nivel de actividad tampoco explica por completo el resultado, de acuerdo con el análisis. Argentina queda por detrás de Uruguay y Chile, que tienen un PBI per cápita más alto, pero también detrás de México, Colombia, Brasil y Perú, con producto por habitante menor. Alzú sostuvo que existe una relación entre riqueza y resultados educativos, aunque no de manera lineal, y señaló que por el nivel de PBI per cápita argentino cabría esperar desempeños mejores. El dato deja como variable pendiente la capacidad del sistema para convertir asistencia en aprendizajes efectivos y trayectorias continuas.