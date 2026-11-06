La Facultad de Ingeniería abrió el trámite online hasta el 23 de diciembre de 2026. El curso es obligatorio para ingresar en 2027, salvo para egresados de colegios preuniversitarios de la UNSJ.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) abrió la inscripción al Curso de Ingreso 2027, requisito obligatorio para quienes proyectan comenzar una carrera el próximo año. La preinscripción online estará disponible hasta el 23 de diciembre de 2026 y, según informó la unidad académica, quien no complete ese trámite en término no podrá iniciar el cursado en 2027.

El dispositivo de ingreso fue diseñado con modalidad intensiva y con predominio de encuentros presenciales, bajo el criterio de acompañamiento a los aspirantes. La facultad también prevé una comisión a distancia para quienes residan lejos de la sede o acrediten dificultades laborales o personales que justifiquen esa alternativa. Esa organización busca compatibilizar la etapa de nivelación con distintas condiciones de acceso, sin alterar la exigencia académica prevista para el ingreso.

Organización del cursado El programa se estructura en cuatro módulos. Matemática comienza el 7 de noviembre de 2026 los sábados, con modalidad presencial e híbrida para quienes trabajen o vivan lejos, y retoma en febrero de 2027. Lectura y Comprensión de Textos se cursa del 1 al 11 de febrero de 2027, mientras que Introducción a la Vida Universitaria (IVU) prevé tres encuentros entre el 20 de febrero y el 6 de marzo de 2027. El módulo sobre uso del Campus Virtual se completa a ritmo propio entre octubre de 2026 y marzo de 2027.

El trámite de inscripción se realiza en preinscripcion.guarani.unsj.edu.ar, donde el aspirante debe elegir la carrera y completar el formulario con los datos personales y la documentación requerida. Luego corresponde esperar hasta 72 horas hábiles para que el Departamento Alumnos revise la información y envíe por correo electrónico el comprobante de aceptación. Recién después de esa validación se puede ingresar a autogestion.guarani.unsj.edu.ar para anotarse en los cuatro módulos.

Exigencias de aprobación Para ingresar a la facultad es necesario aprobar todos los módulos del curso. En Matemática, Lectura y Comprensión de Textos e Introducción a la Vida Universitaria la nota mínima es 6 sobre 10, mientras que en el módulo de Campus Virtual se exige 7. La resolución del Consejo Directivo de la facultad también establece una excepción total para los egresados de los colegios preuniversitarios de la UNSJ.

Esa dispensa alcanza a la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno. Para el resto de los aspirantes, el cronograma de inscripción y cursado queda sujeto a los plazos ya fijados por la facultad, que serán determinantes para el inicio del ciclo 2027.