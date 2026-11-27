Verónica Pérez señaló que el calor reactiva a estos animales y que en San Juan solo una especie es peligrosa. También indicó cómo capturarlos y qué hacer ante una picadura.

Con la suba de las temperaturas, los alacranes vuelven a aparecer en viviendas del Gran San Juan y elevan la atención sanitaria en la provincia. Verónica Pérez, jefa de Zoonosis, explicó que el fenómeno se repite cada temporada estival y detalló medidas de prevención y respuesta ante una picadura.

La funcionaria indicó que el escorpión o alacrán es el animal ponzoñoso que aparece con mayor frecuencia durante el verano. Según precisó, su actividad comienza en septiembre y se extiende hasta el otoño, mientras que en invierno permanece aletargado. Ese comportamiento, agregó, está vinculado con la temperatura y con la disponibilidad de alimento dentro de los domicilios.

Hábitos y prevención

Pérez sostuvo que la presencia de cucarachas y otros insectos favorece la reactivación de los alacranes, porque constituyen su alimento. En ese marco, recomendó tapar resumideros y fumigar contra cucarachas, aunque aclaró que los insecticidas de uso común no eliminan a los alacranes. También señaló que suelen esconderse en lugares oscuros como placares, zapatos y ropa.

La jefa de Zoonosis pidió sacudir el calzado y las prendas que hayan estado en contacto con el piso antes de usarlas. Además, recomendó revisar la casa si aparece un ejemplar, mover muebles y controlar camas, ropa y juguetes de los chicos, siempre con calzado cerrado. También advirtió que las lluvias e inundaciones pueden sacar a estos animales de sus escondites y aumentar el riesgo de contacto dentro o fuera de la vivienda.

Especie peligrosa

Según Pérez, en la provincia hay 19 especies de alacranes, pero solo una representa un riesgo para la salud. Describió a ese ejemplar como uno de unos 4 centímetros, con pinzas finas, color marrón claro, dos rayas en el lomo y dos aguijones, uno principal y otro más chico. Si aparece dentro de una casa, indicó que puede capturarse con cuidado con un frasco y un papel para entregarlo en Zoonosis o en el programa de Vectores.

Esos ejemplares, explicó, son enviados a Buenos Aires para la elaboración del suero contra el veneno. Frente a una picadura, la indicación es concurrir de inmediato al centro médico o al hospital más cercano y no realizar maniobras caseras, ni colocar torniquetes ni intentar tratamientos por cuenta propia. Pérez también advirtió que, ante la aparición de serpientes en zonas urbanas, se debe llamar al 911 para que se determine qué organismo debe intervenir.