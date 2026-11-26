Fernando Pechuan advirtió que el cáncer de próstata no suele dar síntomas al inicio. La campaña incluye una caminata este sábado en el Parque de Mayo.

En el marco de la Semana Azul, campaña de concientización sobre el cáncer de próstata, el urólogo del Instituto Médico Urológico (IMU), Fernando Pechuan, pidió a los hombres sanjuaninos no postergar el control anual. La recomendación apunta a detectar la enfermedad en etapas tempranas, cuando todavía no presenta signos clínicos y las posibilidades de tratamiento son mayores.

El especialista explicó en el programa Sentite Joven de Telesol que el cáncer de próstata no suele manifestarse al comienzo. “El cáncer de próstata justamente es una enfermedad que no tiene síntomas. El paciente con un cáncer de próstata que esté iniciando con un tumor muy chiquitito no va a tener síntomas”, afirmó. Según detalló, la aparición de sangre en la orina, eyaculación con sangre o dolores lumbares suele corresponder a cuadros más avanzados.

Controles y estudios Pechuan señaló que el control de rutina se realiza con un análisis de sangre que mide el antígeno prostático específico (PSA), una proteína producida por la próstata, y que, si hace falta, se complementa con una resonancia magnética multiparamétrica. Ese estudio permite ubicar lesiones muy pequeñas para avanzar con biopsias a tiempo. La indicación de comenzar los controles a los 40 años rige para quienes tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, de mama o de ovario vinculados con los genes BRCA.

El urólogo sostuvo además que en San Juan se realizan operativos de detección en espacios como la Feria de Capital y la Fiesta Nacional del Sol. En ese marco, dijo que suelen encontrarse con hombres de 70 y 75 años que nunca se hicieron un control prostático. “Yo digo siempre el mensaje a todos los hombres que pierdan el miedo, que se hagan el control, porque esto si hacemos un diagnóstico temprano salva vidas”, señaló.

Actividad en el Parque de Mayo La propuesta central será este sábado desde las 9, en el Monumento a San Martín, en el Parque de Mayo, con una caminata que ya registró a más de mil vecinos por código QR. La actividad es organizada por Fundamé y el Gobierno provincial. Además, habrá puestos gratuitos para testear el PSA y realizar análisis de VIH a quienes se acerquen.