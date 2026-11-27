El Hospital Rawson realizará el martes 1° de diciembre una jornada de testeos gratuitos y confidenciales de VIH, sífilis y hepatitis, en el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH. La actividad está organizada por el Servicio de Infectología junto al Laboratorio Central y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. La convocatoria apunta a ampliar el acceso al diagnóstico temprano y a acercar la práctica a personas con o sin obra social.

Diagnóstico temprano La médica Sandra Ferrari, titular del Servicio de Infectología del hospital, explicó que uno de los objetivos es reducir el tabú alrededor de estas enfermedades y promover que el testeo no se limite a los grupos más jóvenes. Según señaló, una persona puede haber estado expuesta a una hepatitis aun cuando crea no tener riesgo de VIH, por lo que recomendó realizarse los estudios ante cualquier duda. En ese marco, insistió en que la detección temprana modifica el curso de la enfermedad y evita nuevos contagios.

Los análisis se realizan en un mismo lugar y el resultado está disponible en un plazo de 20 a 30 minutos. De acuerdo con Ferrari, eso permite que, si el resultado es positivo, el tratamiento pueda iniciarse de inmediato antes de que la enfermedad avance. La infectóloga sostuvo además que muchos pacientes llegan a la consulta cuando la infección ya está avanzada, lo que puede derivar en complicaciones graves. En el caso del VIH, mencionó pérdida de peso, baja de las defensas e infecciones que el organismo normalmente controla.

Señales y prevención Ferrari indicó que los síntomas pueden confundirse con una gripe o una alergia y que, en muchos casos, no aparecen durante años. También precisó que el virus puede detectarse en sangre a partir de los 20 días desde el contagio, aunque ese plazo varía según cada persona. Por ese motivo, recomendó testearse ante cualquier duda o, como mínimo, una vez al año. La médica agregó que los tratamientos actuales permiten llevar una vida saludable y que una medicación diaria puede controlar la enfermedad.

La campaña incluye además testeos de sífilis y hepatitis. Ferrari advirtió que el aumento de casos de sífilis a nivel nacional constituye una señal de alerta, ya que se transmite por vía sexual al igual que el VIH, aunque a diferencia de este tiene cura. Según su lectura, ese incremento refleja una baja en el uso del preservativo. La jornada se hará de 8 a 13 en el patio interno del Hospital Rawson, sin turno previo, y el hospital mantendrá testeos durante todo el año en el Consultorio de Diversidad, de lunes a viernes por la tarde.