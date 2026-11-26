En una campaña realizada entre el 16 y el 20 de noviembre, el Hospital Rawson controló a 149 personas. Quince quedaron derivadas para estudios complementarios.

Una campaña de control dermatológico realizada en el Hospital Rawson detectó lesiones sospechosas de malignidad en 15 pacientes sobre un total de 149 personas atendidas, lo que representa el 10,1% de los casos evaluados. La derivación a estudios complementarios no confirma un diagnóstico de cáncer, pero sí activa un seguimiento médico más profundo.

La iniciativa fue impulsada por el Servicio de Dermatología del hospital, a cargo de Celina Micheltorena, entre el 16 y el 20 de noviembre. Integró la Campaña de Prevención del Cáncer de Piel 2026, bajo el lema "Tu piel cuenta: prevenir, detectar y actuar a tiempo". El objetivo fue identificar de manera temprana posibles lesiones cutáneas y orientar a los pacientes hacia la atención correspondiente.

Durante las cinco jornadas, los profesionales realizaron controles dermatológicos para detectar signos compatibles con lesiones que requirieran una evaluación más exhaustiva. En los 15 casos con hallazgos sospechosos, ya se gestionaron turnos y derivaciones para continuar con los estudios necesarios. Ese circuito permite separar los controles preventivos de los diagnósticos confirmados, que dependen de análisis posteriores.

Trabajo interdisciplinario La campaña también expuso la articulación entre distintos servicios del Hospital Rawson para la atención de patologías complejas. En ese esquema intervienen Dermatología, Anatomía Patológica, Cirugía de Cabeza y Cuello, Oncología, Enfermería y Curaciones Avanzadas. Cada área participa en una etapa distinta del proceso, desde la detección inicial hasta el tratamiento y el seguimiento.

Según la organización de la campaña, esa coordinación permite que pacientes sanjuaninos con necesidad de atención especializada puedan continuar su estudio y eventual tratamiento dentro de la provincia. Como cierre de las actividades, el viernes 20 se realizó una jornada educativa en el patio del hospital, con consejos de cuidado de la piel, material audiovisual, folletos con códigos QR y entrega de protectores solares.

Acceso a turnos Desde Dermatología señalaron que la prevención debe sostenerse durante todo el año y no limitarse a campañas puntuales. También recomendaron proteger la piel, observar cambios en lunares o manchas y realizar controles periódicos. Quienes necesiten un turno pueden solicitarlo por la línea gratuita 0800-333-0008, por el Asistente Virtual CIDI de WhatsApp al 264-459-2201 o en el centro de salud más cercano.