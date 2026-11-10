Un estudio de la Universidad de Florida Central halló que mutaciones vinculadas al Alzheimer pueden alterar la conexión nervio-músculo. El trabajo abre la posibilidad de detectar síntomas físicos antes de los problemas de memoria.

Un estudio de la Universidad de Florida Central (UCF) sostiene que ciertas mutaciones genéticas asociadas al Alzheimer podrían alterar la comunicación entre nervios y músculos antes de que aparezcan los síntomas cognitivos. La investigación sugiere que algunos cambios en la marcha, el equilibrio y la coordinación no dependerían exclusivamente del daño en el cerebro. El hallazgo fue publicado en Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

El trabajo estuvo liderado por el profesor James Hickman y la profesora de investigación Xiufang "Nadine" Guo, en colaboración con científicos de la empresa de tecnología sanitaria Hesperos. Según el texto difundido, la financiación provino del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. La investigación se concentró en el Alzheimer familiar, una forma rara y hereditaria que suele manifestarse a edades más tempranas.

Modelo experimental Los investigadores utilizaron células humanas en sistemas de laboratorio para estudiar cómo esas mutaciones afectan el movimiento. En ese esquema, recrearon una unión neuromuscular, es decir, el punto en el que una neurona motora transmite una señal a una célula muscular para producir movimiento. El modelo fue diseñado sin cerebro ni médula espinal, con el objetivo de aislar el efecto de la mutación sobre el sistema nervioso periférico.

Los resultados indicaron que las neuronas motoras con mutaciones vinculadas al Alzheimer familiar pueden alterar las conexiones responsables del control muscular aun cuando el sistema nervioso central no está presente en el experimento. Xiufang "Nadine" Guo afirmó: "Los déficits motores pueden ser una indicación más temprana [del Alzheimer]. Si podemos detectar esos cambios e intervenir antes, eso podría ayudar a retrasar la aparición de síntomas en el sistema nervioso central". La hipótesis de los autores es que algunas manifestaciones físicas podrían preceder a los problemas de memoria observados en la enfermedad.

Alcance clínico James Hickman señaló: "Es la primera vez que se demuestra que los déficits en el sistema nervioso periférico pueden surgir directamente de estas mutaciones. Esto significa que los medicamentos que se dirigen al cerebro pueden no solucionar problemas en el resto del cuerpo". El sistema nervioso periférico incluye los nervios fuera del cerebro y la médula espinal, y cumple un papel central en el control del movimiento y otras funciones corporales. El estudio también plantea que preservar la movilidad podría tener efectos indirectos sobre el bienestar cognitivo, dado que la actividad física regular se asocia con mejor salud cerebral.

De confirmarse estos resultados en nuevas investigaciones, pruebas de marcha, coordinación o actividad nerviosa a muscular podrían incorporarse como herramientas para detectar signos tempranos en determinados pacientes. Por ahora, el trabajo abre una línea de estudio que desplaza el foco más allá de los síntomas de memoria y obliga a revisar cómo se evalúa el inicio de la enfermedad. La siguiente instancia dependerá de que otros equipos repliquen los hallazgos y determinen si esas alteraciones son medibles en pacientes antes del deterioro cognitivo.