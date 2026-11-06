El Gobierno provincial sumó el estudio de antígeno prostático específico al operativo San Juan Cerca. El acceso estará sujeto a requisitos previos y a los criterios de edad y riesgo.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Salud, incorporó al operativo San Juan Cerca el análisis de PSA (antígeno prostático específico), una prueba utilizada como herramienta para la detección temprana del cáncer de próstata. La prestación será gratuita y se suma a las atenciones ya previstas en ese dispositivo territorial. La medida apunta a ampliar el acceso a controles médicos en distintos puntos de la provincia.

La cartera sanitaria informó que podrán acceder al estudio los hombres mayores de 50 años y los mayores de 40 años con antecedentes familiares de cáncer de próstata u otros factores de riesgo. Ese criterio de elegibilidad busca concentrar el recurso en los grupos con mayor probabilidad de requerir seguimiento clínico. En términos médicos, el PSA es un análisis de sangre que puede aportar indicios sobre alteraciones prostáticas, aunque no constituye por sí solo un diagnóstico definitivo.

Requisitos para la extracción

Para realizarse el estudio, los interesados deberán presentar DNI y cumplir una serie de pautas previas. Entre ellas, evitar las relaciones sexuales durante las 48 horas anteriores a la extracción. También deberán abstenerse de usar bicicletas, bicicletas fijas o motocicletas en ese mismo período.

El Ministerio de Salud enmarcó la incorporación del PSA dentro de una política de prevención y cuidado de la salud masculina. Según el texto difundido, el cáncer de próstata presenta mayor riesgo con el aumento de la edad y ante la existencia de antecedentes familiares. Por eso, los controles periódicos y la evaluación médica resultan centrales para identificar posibles alteraciones y favorecer un diagnóstico oportuno.

La novedad amplía el alcance del operativo provincial, que busca acercar prestaciones sanitarias a comunidades de San Juan. La disponibilidad del análisis dependerá de que los pacientes reúnan los requisitos establecidos antes de la extracción de sangre. El próximo paso será la aplicación del estudio dentro de las jornadas de San Juan Cerca, bajo los criterios definidos por la autoridad sanitaria.