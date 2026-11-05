El Ministerio de Salud convocó a caminatas, controles y acciones educativas durante noviembre. Las propuestas serán gratuitas y abiertas a la comunidad sanjuanina.

El Ministerio de Salud realizará en noviembre tres actividades gratuitas para prevenir la diabetes y la obesidad, con controles, caminatas y espacios de información para la comunidad sanjuanina. Las propuestas apuntan a promover hábitos saludables y acercar servicios de atención y orientación a la población.

La primera será el sábado 7 de noviembre, de 9:00 a 12:00, en el Hospital 25 de Mayo, con la Caminata Edición N.º 12 denominada “Movete por la Diabetes y la Obesidad”. La jornada incluirá controles de peso, tensión arterial y glucemia, además de servicios de nutrición, vacunación, RCP, ginecología, mamografía, salud mental y kinesiología. También intervendrá el Programa Sanjuanino de Diabetes (PROSADIA).

Jaque a la Diabetes se hará el sábado 14 de noviembre, de 9 a 12, en la Unión Vecinal Barrio del Carmen, en San Lorenzo 1998 oeste, Capital. La actividad, organizada por el Centro de Salud Dr. Alfonso Barassi, consistirá en un bingo y un desayuno saludable y estará destinada al público en general. La propuesta se inscribe en las acciones de prevención y educación sanitaria orientadas a ampliar el acceso a información y controles básicos.

Ese mismo día, a las 9:00, se realizará una caminata en el sector Oeste del Parque de Mayo, en Urquiza y 25 de Mayo, bajo la consigna “Activá por la Diabetes”. En esta iniciativa participa la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, que convocó a una mañana de movimiento y promoción de hábitos saludables con stands de salud para brindar información y responder consultas. La actividad será gratuita, no requerirá inscripción previa y se pidió concurrir con una prenda azul como símbolo de concientización sobre la diabetes.

Las tres propuestas se concentrarán en la segunda semana de noviembre y apuntan a combinar prevención, educación y controles en espacios públicos y sanitarios. Para los organizadores, el formato busca facilitar el acceso a información y chequeos básicos en distintos puntos de San Juan, con participación de equipos de salud y organismos provinciales y municipales.