El Boletín Epidemiológico Nacional informó un caso en estudio en la provincia y dos descartados. No hay contagios confirmados y Salud refuerza la prevención antes del verano.

San Juan inició la temporada 2026-2027 de dengue con un caso sospechoso bajo estudio, según el último Boletín Epidemiológico Nacional, correspondiente al período del 8 al 14 de noviembre. El mismo reporte consignó otros dos casos en la provincia que ya fueron descartados. Hasta ahora, no se registran contagios confirmados en territorio sanjuanino.

La situación se conoce en la antesala del verano, cuando el aumento del calor y la humedad puede favorecer la reproducción del Aedes aegypti, el mosquito transmisor de la enfermedad. El Ministerio de Salud había advertido previamente que las lluvias previstas para esta temporada podían generar condiciones más favorables para el vector. En ese marco, la provincia reforzó controles y tareas de prevención antes de la aparición de los primeros casos.

Panorama regional

En la región de Cuyo se notificaron 12 casos de dengue entre San Juan, Mendoza y San Luis. De ese total, 10 fueron descartados y dos permanecen en estudio: uno en San Juan y otro en Mendoza. San Luis no presenta casos pendientes ni confirmados, de acuerdo con el informe nacional.

A nivel país, el Boletín Epidemiológico Nacional contabilizó 1.584 notificaciones desde el inicio de la temporada. Según ese registro, 797 fueron descartadas, 760 continúan bajo investigación y 11 resultaron confirmadas. Todas esas confirmaciones corresponden a personas que habían viajado a zonas con circulación de dengue, y no a contagios autóctonos.

Qué medidas se aplican

Las 11 confirmaciones nacionales se distribuyeron entre Buenos Aires (4), Ciudad de Buenos Aires (3), Córdoba (2), Santa Fe (1) y Santa Cruz (1). En las muestras se detectaron dos variantes del virus: DENV-2 y DENV-3. En San Juan, la prevención comenzó en septiembre, cuando el Programa de Vectores del Ministerio de Salud anticipó que el clima de los próximos meses podía favorecer la presencia del mosquito.

Liliana Salvá, jefa del Programa de Vectores, señaló que el calor del verano sanjuanino suele presentarse con poca humedad, lo que limita al mosquito. Sin embargo, advirtió que este año se esperan más lluvias, un factor que puede modificar ese escenario. Por eso, Salud desplegó limpieza de terrenos, recorridas por municipios, campañas de descacharrado y sensores de ovipostura, dispositivos que permiten detectar huevos del mosquito.

Antecedente sanitario

La recomendación oficial sigue siendo eliminar cualquier recipiente que acumule agua en patios y jardines. Las autoridades insisten además en cepillar los recipientes por dentro, porque los huevos del mosquito pueden quedar adheridos a las paredes. El antecedente inmediato es el brote de 2024, cuando la provincia superó los 600 casos confirmados entre marzo y abril y registró la primera muerte por dengue en su historia.

Ese episodio obligó al sistema sanitario a activar la fase de mitigación y dejó instalada una vigilancia más estricta para las temporadas posteriores. Con el caso actual todavía en estudio, el dato que seguirá bajo observación es la evolución de las notificaciones en las próximas semanas y la confirmación de si el cuadro detectado en la provincia se descarta o se confirma.