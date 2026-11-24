El Departamento de Electrofisiología advirtió que no toda palpitación es una arritmia. También detalló señales de alarma y vías de atención en el hospital.

El Departamento de Electrofisiología del Hospital Rawson orientó a la comunidad sobre el control del pulso y sobre las palpitaciones, un motivo de consulta frecuente en los centros de salud. Según el servicio, sentir que el corazón late muy rápido, con fuerza o de manera irregular no implica necesariamente una arritmia. Esos episodios pueden aparecer por estrés, ansiedad, ejercicio o consumo excesivo de cafeína.

El equipo del hospital señaló que algunas arritmias se confunden con ataques de pánico por la similitud de los síntomas. Entre las manifestaciones mencionadas figuran taquicardia, falta de aire, opresión en el pecho y mareos. En ese marco, el servicio remarcó que no toda palpitación indica una patología grave, pero tampoco debe desestimarse sin una evaluación previa.

Control del pulso El hospital difundió un video breve para explicar cómo registrar el pulso en un minuto. La guía indica localizarlo y palparlo en la muñeca, a la altura de la base del pulgar, o en el cuello, junto a la tráquea y la base de la mandíbula. Luego, se debe medir durante 60 segundos y observar si existen latidos adelantados o pausas significativas, ante las cuales conviene realizar una consulta médica.

El servicio también informó que utiliza distintas herramientas diagnósticas para registrar el ritmo cardíaco. Entre ellas mencionó el electrocardiograma, el Holter —un dispositivo que registra la actividad cardíaca durante un período prolongado—, otros dispositivos de monitoreo extendido y relojes inteligentes. Estas tecnologías permiten detectar irregularidades y mejorar la oportunidad del diagnóstico en el hospital.

Señales de alarma El Hospital Rawson indicó que hay situaciones que requieren una consulta médica inmediata y prioritaria. Entre ellas, las palpitaciones que aparecen durante el esfuerzo, las que generan desmayos y las que causan dolor pectoral. En esos casos, la recomendación del servicio es no postergar la evaluación clínica.

La atención de Cardiología se realiza en Consultorios Externos, con tres turnos diarios de lunes a viernes: de 8 a 10, de 10 a 12 y de 12 a 14 horas. Los turnos pueden gestionarse a través de la línea gratuita 0800-333-0008, mediante el Asistente Virtual CIDI, por WhatsApp al 264-459-2201, o acercándose al centro de salud más cercano. La información difundida por el hospital apunta a reforzar la consulta oportuna y el seguimiento de pacientes sanjuaninos con síntomas compatibles con alteraciones del ritmo cardíaco.